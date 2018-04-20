Все на субботник

В Иркутске с 1 по 30 апреля проходит месячник санитарной очистки территории. За это время с улиц Иркутска планируется вывезти более 11 тысяч тонн мусора, что вдвое больше объёмов прошлого года.

Дополнительный контракт предусматривает вывоз 1,5 тысячи тонн отходов непосредственно в день проведения общегородского субботника 21 апреля. В мероприятии примут участие более 1800 городских организаций и предприятий, за которыми закреплено 110 территорий. В общей сложности в городском субботнике планируют участвовать более 25 тысяч человек. В течение всего дня проведения субботника мэрия будет оперативно доставлять уборочный инвентарь в места его дефицита.

Как сообщила заместитель председателя комитета городского благоустройства администрации Иркутска Мария Ильина, самыми проблемными с санитарной точки зрения территориями в Иркутске остаются территории вокруг садоводств.

– В основном это Плишкинский и Якутский тракты, то есть те территории, где нет насыщенного движения в вечернее время суток. Туда в больших количествах вывозят строительный мусор. Для выявления нарушителей привлечены заинтересованные структуры, в ближайшее время на этих участках будут установлены камеры, оборудованные датчиками движения. Они призваны фиксировать правонарушения, – сказал Мария Ильина.

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