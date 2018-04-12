Все на субботник!

Общегородской субботник состоится в столице Приангарья 21 апреля. Принять участие в традиционной весенней уборке смогут и организации, и горожане.

Месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению Иркутска пройдёт с 1 по 30 апреля. За этот период планируется привести в порядок городские общественные территории, дворы, объекты жилого фонда, дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе ограждения, световые опоры и светофоры, подземные пешеходные переходы и остановочные пункты.

В 2018 году для проведения апрельского месячника и субботника до 11 тысяч тонн увеличен объём мусора для вывоза на полигон твёрдых отходов. Владельцам зданий и сооружений также рекомендовано привести в порядок фасады после зимы. Кроме того, будет проведена уборка особо охраняемых природных территорий, таких как сад имени Томсона, Синюшина гора, Кайская роща, а также уборка береговых зон рек Ангара, Ушаковка, Иркут и городских лесов.

В городских округах составлены графики работ, запланированы необходимые финансовые средства, проведены совещания с представителями управляющих компаний, руководителями крупных предприятий, учреждений и организаций города, гаражных кооперативов и садоводств. При проведении весеннего благоустройства и общегородского субботника на внутридворовых территориях уберут мусор, приведут в порядок детские и спортивные площадки, контейнерные площадки покрасят.

Кроме того, организации и учреждения, которые будут осуществлять уборку прилегающих или ведомственных территорий, могут получить талоны на бесплатный вывоз мусора на полигон твёрдых отходов на Александровском тракте. За талонами, перчатками и пакетами необходимо обращаться в комитеты по управлению округами в зависимости от расположения участков, которые жители планируют очистить.

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