Все музы в гости к нам...

16 мая в Центральной городской библиотеке имени А. В. Потаниной состоялась встреча членов клубов при Иркутском городском Совете ветеранов с представителями творческой интеллигенции города.

На встречу были приглашены Ольга Горбовская – музыкант, композитор, поэт и педагог, Владимир Безродных – ведущий актёр иркутского ТЮЗа и иркутский поэт Владимир Скиф.

Три талантливых человека, работающих в разных жанрах, но каждый со своим уникальным творческим почерком, поделились со слушателями жизненными воспоминаниями, представили своё творчество. Как сказала о встрече заведующая библиотекой Людмила Александровна Тараканова, это было наслаждение духовной пищей: музыкой, словом, актёрским мастерством.

Ольга Горбовская, сочинявшая в начале своего творческого пути музыку на стихи Некрасова, Ахматовой, Фета, Тютчева, Алексея Толстого, вскоре стала писать её и к своим стихам. В прошлом году в Санкт-Петербургском издательстве «Композитор» были изданы все её романсы, получившие высокую оценку коллег. Несколько её произведений вошли в «Антологию молитв русских поэтов», также были выпущены два сборника её стихов – всё это результат творческого пути в тридцать лет. Особенно она гордится тем, что ей удалось выпустить сборник стихов «Я пойду пешком к родному дому», который вышел в 2017 году к 90-летию П. И. Реутского – её отчима и учителя. На встрече она исполнила особо любимые слушателями романсы: «Колыбельную» (на стихи С. Городецкого), «Белая рубаха» (стихи В. Артемова), «Умная женщина» (стихи С. Кузнецовой), «Часы и зеркала» (стихи и музыка автора), а также свои первые произведения на стихи Некрасова и Ахматовой.

Владимир Безродных после окончания Иркутского театрального училища уже более сорока лет работает в иркутском ТЮЗе. Он был первым исполнителем роли Александра Вампилова, за что и получил звание заслуженного работника культуры Бурятии. Помимо актёрского мастерства Владимир Васильевич является ещё и художником-оформителем, пишет портреты известных людей. Он очень любит творчество В. М. Шукшина, рассказы которого «Билетик на второй сеанс» и «Беспалый» были прочитаны им под дружные аплодисменты присутствующих.

Из последних работ Владимира Скифа увидел свет в 2017 году его двухтомник стихов о поэтах, работа над которым шла в течение пятидесяти лет. Поэт гордится тем, что в Санкт-Петербурге вышел его перевод с древнерусского «Слова о полку Игореве», предисловие к которому написал сам В. Г. Распутин, а в начале этого года изданы книги его стихов «Заброшенный сад» и «Замёрзшая ласточка».

Три часа, отведённые на встречу, пролетели для благодарных слушателей совершенно незаметно. Гостей одарили цветами, было высказано много благодарных слов, и мы расходились по домам, довольные и удовлетворённые творчеством талантливых людей, а также с надеждой на новые встречи с ними.

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