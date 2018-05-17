Все книги в гости к нам

Книжный фестиваль # Иркнига состоится 18–20 мая в 130-м квартале Иркутска. На площадках фестиваля пройдут более 40 мероприятий: лекции, дискуссии, мастер-классы, творческие встречи с писателями и издателями из Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ и Москвы. Праздник стал возможен благодаря инициативе иркутян.

Основной площадкой фестиваля станет ТРК «Модный Квартал». Большая часть взрослой программы пройдёт на сцене книжного магазина «ПродаЛитъ», детская программа разместится в уличном шатре рядом с торгово-развлекательным комплексом.

Будут задействованы и другие площадки: иркутский планетарий, Отдел истории Иркутского областного краеведческого музея, Edison Craft bar, галерея Дианы Салацкой, Культурный центр Александра Вампилова.

В книжной ярмарке примут участие издательства «Самокат», «Настя и Никита», «Карьера Пресс», «Редкая птица», «НоваПринт», «КП-Байкал», «Манн, Иванов и Фербер», «Зебра Е», «Синдбад», книжные магазины «Кукуля», «Бакен», «ПродаЛитъ», галерея В. Бронштейна, Иркутский областной краеведческий музей и другие.

Выступят на фестивале #Иркнига и московские гости. Главный редактор издательства «Пешком в историю» Александра Литвина проведёт беседу для библиотекарей, учителей, родителей о том, как говорить с детьми об истории. Литературный критик, главный редактор портала «Горький» Константин Мильчин примет участие в дискуссии «Что модно читать в 2018 году». Программный директор Межрегиональной федерации чтения Михаил Фаустов проведёт финалы конференции «Восток» чемпионата по чтению вслух среди взрослых «Открой рот» и среди старшеклассников «Страница 18».

Встретятся с иркутскими читателями и гости из-за рубежа. Так, 18 мая в Культурном центре Александра Вампилова пройдут литературные чтения с участием писательниц Селин Минар (Франция) и Марион Пошманн (Германия). На следующий день, 19 мая, в книжном магазине «ПродаЛитъ» французский писатель и режиссёр Жиль Бастианелли представит свою книгу и фильм о художнике Эдике Штейнберге.

Маленьких гостей фестиваля #Иркнига ждёт отдельная программа: мастер-классы по созданию комиксов и книжных иллюстраций, подвижные игры. В программе также дискуссия «Зачем переводить переведённое?», литературный квиз для подростков и различные творческие мастерские.

Важной частью программы станет презентация новой детской книги о Байкале, которая вышла в издательстве «Настя и Никита». Презентовать книгу в Иркутске будет сам автор – писатель Александр Ткаченко.

Напомним, ранее на эти дни был запланирован второй Иркутский международный книжный фестиваль (ИМКФ), но его отменили из-за отказа фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» финансировать мероприятие. Позже представители спонсора фестиваля заявили о том, что ИМКФ, возможно, просто перенесут на вторую половину 2018 года. В Иркутске всё-таки решили провести свой фестиваль.

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