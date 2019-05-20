Все больше иркутян предпочитают безналичный способ расчета

Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» вновь проанализировали развитие безналичных платежей в России. По итогам первого квартала 2019 года доля безналичных расчетов в России составила 49,4% от общих расходов граждан. Это на 5,2 п.п. выше, чем годом раньше. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В I кв. 2019 г. жители сразу 29 регионов больше расплачивались безналично, чем наличными деньгами. Тройка лидеров – Мурманская обл., Карелия и Коми, где доля безналичных платежей составила порядка 58%. Санкт-Петербург занял 8-е место с результатом 54,2%. У столицы лишь 12-е место с результатом 53%.

По данным «СберДанных» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных), доля безналичного торгового оборота по сравнению с I кв. 2018 г. выросла во всех регионах России – от 0,9 п.п. в Чеченской Республике до 8,1 п.п. в Чукотском АО. Высокие показатели продемонстрировали Белгородская область и Республика Хакасия (8,1 и 7,7 п.п. соответственно). К порогу в 50% вплотную приблизились Республика Башкортостан, Нижегородская и Самарская области. А в 70 регионах более 40% транзакций осуществляется в безналичной форме.

Анализ безналичных платежей в 300 самых населенных городах страны дал следующие результаты. Лидером стал Петрозаводск с показателем 60,1%, за ним следует Сыктывкар (59,4%). В список ТОП-20 попали города из пятнадцати регионов.

Быстрое проникновение «безнала» характерно для не самых крупных населенных пунктов. Быстрее всего от бумажных денег уходят Верхняя Пышма Свердловской обл., а также Старый Оскол Белгородской обл. и сам Белгород. Это косвенно свидетельствует о том, что города насыщаются инфраструктурой для безналичных платежей.

Наиболее высокий рост доли платежей картой отмечается в категории «Рестораны и бары», констатирует «Платформа ОФД»: здесь 68% расходов потребителей осуществляются «по безналу».

В категории «Электроника» «показатель безналичности» за год подскочил на 19 п.п. до 67%. Теперь этот сегмент – второй по степени проникновения таких платежей. Единственная категория расходов, где россияне еще предпочитают пользоваться купюрами и монетами, – «Магазины у дома». Также немного отстают сегменты «Супермаркеты» и «Фастфуд».

По инф. Телеинформа

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