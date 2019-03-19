Врач Михаил Кощеев: в Иркутской области смертность от туберкулеза вдвое выше, чем по России

Заболеваемость туберкулезом и смертность от него в Иркутской области в 2018 году приблизилась к средним показателям по Сибири, но все еще вдвое превышает среднероссийскую статистику. Об этом на пресс-конференции 18 марта рассказал главврач иркутского областного противотуберкулезного диспансера Михаил Кощеев.

Заболеваемость падает, но недостаточно

В 2017 году на 100 тысяч населения заболеваемость туберкулезом составляла 96,5 человека, в 2018 году – 82, смертность – 16,7 и 13,1 человека на 100 тысяч соответственно. Чуть более половины больных в Иркутской области имеют лекарственноустойчивые формы туберкулеза, и, как отметил Михаил Кощеев, в этом есть положительный момент, потому что раньше таких пациентов выявляли реже.

– Однако хоть мы и приблизились по многим показателям к среднему значению по Сибири, у нас в Иркутской области все еще смертность от туберкулеза вдвое выше, чем по России, и почти вдвое выше заболеваемость, – пояснил он. – Но специфика Приангарья, в частности, заключается в эпидемическом полиморфизме: показатели заболеваемости эпидемические, например, в Тайшете и Тулуне, тогда как ситуация в Саянске и Братске, например, находится практически на европейском уровне.

«В среднем по палате» же в Иркутской области, по словам главврача областного тубдиспансера, в 2016 году на одного заразного больного с диагнозом туберкулез приходилось 928 человек, в 2017-м – 1071, в 2018-м – 1182 человека.

Главное – профилактика…

О профилактике туберкулеза рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр министерства здравоохранения Иркутской области Елена Зоркальцева:

– Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. В связи с этим в Иркутской области пройдет месячник профилактики. В его рамках 22 марта на базе ИРНИТУ в Иркутске запланирован флэшмоб. В течение месяца проведем две областные конференции для врачей, в том числе одна специально для фтизиатров.

Также запланированы просветительские выезды в Черемхово, Усолье-Сибирское и Куйтунский район.

– Сейчас, к сожалению, далеко не каждый житель Иркутской области знает, что туберкулез заразен, – констатировала она. – Однако за 2018 год мы совершили скачок в охвате населения обследованиями, особенно среди подростков старше 15 лет, которые проходят флюорографию.

Главврач областной детской туберкулезной больницы Светлана Пугачева пояснила, что для маленьких детей – от нуля до восьми лет – основным способом выявления туберкулеза является проба Манту. С восьми до 15 лет делается диаскин-тест, более старшие проходят флюорографию – оба эти способа уже обнаруживают заболевание в активной фазе. Кроме того, новорожденным ставят вакцину БЦЖ – по словам Светланы Пугачевой, в Иркутской области в 2018 году 260 родителей отказались ставить детям эту прививку.

Между тем, по данным замначальника отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирины Чумаченко, в Приангарье довольно высок процент охвата населения профилактическими обследованиями.

…потому что коек для лечения не хватает

Иркутская область – один из немногих субъектов РФ с дефицитом коек для больных туберкулезом. При потребности в 2458 койках в наличии – только 1633. Главврач иркутского областного противотуберкулезного диспансера Михаил Кощеев отметил, что при общем дефиците региона самая критичная ситуация в Иркутске.

– Свободных коек в городе практически нет. В областном тубдиспансере насчитывается 320 коек, которые могут принять регион и Иркутск, 50% нашей мощности – это госпитализация как раз жителей областного центра, и это – 71% от потребности, – рассказал главврач.

Кроме того, Михаил Кощеев напомнил, что в 2018 году было закрыто 25 коек в Нижнеилимском районе. Тогда же без туберкулезного отделения из-за неудовлетворительного состояния осталась Зима – пациентов из этого города выразил готовность принимать Саянский филиал областного тубдиспансера.

– На ремонт в этом здании в 2018 году выделяли бюджетные деньги, мы ждем, что филиал запустят через две-три недели, – пояснил Михаил Кощеев. – Еще планируется построить филиалы тубдиспансера в Тулуне и Нижнеудинске. А пока что у нас в регионе почти половина флюорографов нуждается в замене.

Специалист заявил, что при всем дефиците коек смысла в одной больнице даже на тысячу коек нет: больные рассредоточены по территории Иркутской области, и далеко не отовсюду можно будет доставить их быстро, например, в Иркутск. По мнению Михаила Кощеева, свои учреждения для лечения должны быть в каждом муниципальном образовании.

Не стоит забывать о дезинфекции

С апреля 2019 года в Иркутской области намерены проводить плановую дезинфекцию в очагах заражения туберкулезом.

– С дезинфекцией проблема не в медицинском сообществе, не во фтизиатрической службе. Реестр очагов мы имеем. Но дело в том, что в Иркутской области не было ни одной организации с лицензией на проведение дезинфекционных мероприятий, – сообщил Михаил Кощеев. – Только в конце 2018 года одна из профильных структур получила такую лицензию, и они приступят к работам в апреле.

Заместитель начальника отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко добавила, что в 2018 году в Приангарье помещения после выбытия больного дезинфицировали только в 48% случаев, и только 1/5 мероприятий проводилась, как положено, в течение суток.

– Что касается камерной дезинфекции, когда обработке подвергаются вещи больных, это проводилось только в 60% случаев в отношении заболевших детей и в 34% – если пациент умирал, – рассказала она.

Социальный портрет

Также на пресс-конференции специалисты составили социальный портрет больного туберкулезом в Иркутской области. По словам экспертов, Приангарью следует отказаться от стереотипа, что туберкулезом болеют только маргиналы.

Как сообщил Михаил Кощеев, в течение полугода анализировались анкеты всех пациентов с соответствующим диагнозом. Выяснилось, что в 96% случаев это взрослые люди. Из них 93,8% – постоянные жители Иркутской области: не мигранты, не осужденные и не бомжи, которые, к слову, в общей картине составляют только 4,5% из всех болеющих туберкулезом.

Подавляющее большинство пациентов – 90% – прикреплены к поликлиникам и имеют полис ОМС. При этом почти половина из заболевших не проходила профилактические осмотры.

В числе сопутствующих заболеваний в 50% случаев диагностировались другие хронические болезни. В 38,8% это ВИЧ и другие заболевания иммунитета.

– Впервые туберкулез за последние полгода мы выявили у 609 человек с вирусом иммунодефицита, и это 39,9% от всех пациентов с впервые обнаруженным туберкулезом, – пояснил Михаил Кощеев.

Главный внештатный специалист-фтизиатр министерства здравоохранения Иркутской области Елена Зоркальцева добавила, что в группе риска заболеваемости туберкулезом – лица со сниженным иммунитетом, иммуносупрессией и сахарным диабетом.

Тем временем в Иркутской области заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 37,1%.

– За прошедшую неделю среди жителей области зарегистрировано 18274 случая заболевания ОРВИ, из них 13262 – среди детей. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди жителей региона находится на неэпидемическом уровне.

По инф. Телеинформа

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