Врач из Иркутска описал в своей книге историю автотехники города

От самых первых велосипедов до нынешних автомобилей. Иркутянин Александр Баракин написал книгу об истории автотехники в Иркутске, сообщает телекомпания «Вести-Иркутск».

Книга называется «Иркутяне за рулём». Автор — Александр Баракин — врач ультразвуковой диагностики, ретроавтомобилями увлекается много лет. Свои знания, архивные данные, старые фото и рукописные заметки местных изобретателей объединил в 21 главу на 550-ти страницах.

- В некотором плане это что-то типа дайджеста того, что удалось найти по истории автотранспорта в Иркутске. То есть, начиная от самых первых велосипедов, автомобилей первых, которые появились, первых гаражей, первых автошкол, которые были в Иркутске. Есть отдельные главы, посвящённые некоторым разделам, таким как ГАИ или пожарный автомобиль, автомобили иркутских самодельщиков, коих было немало, — рассказывает Александр Баракин.

Пока книга существует лишь в электронном варианте. Средств издать ее в бумажном виде у автора нет.

По инф. Телеинформа

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