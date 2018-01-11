Возвращая радость жизни

Лекотеки будут открыты в каждом округе областного центра. Такое поручение дал мэр Иркутска Дмитрий Бердников в ходе рабочего визита в детский сад № 100, где год назад была открыта первая в городе лекотека.

В конце сентябре сюда поступило новое уникальное оборудование для работы с детьми с тяжёлыми комплексными нарушениями здоровья. Это интерактивный пол, стол для рисования песком с подсветкой, наборы «Дары Фребеля» и «Монтессори 21 в 1», тактильная дорожка, бизиборды, модели «Занятный дом», «Развивающий дом», «Кубик», опоры для сидения «Егорка». Оборудование приобретено при поддержке администрации Иркутска в рамках частного социального партнёрства на общую сумму более полумиллиона рублей.

За год работы лекотеки уже есть первые положительные результаты – три ребёнка переведены в группы детского сада № 100, а два воспитанника пошли в школу. Сегодня лекотеку посещают 17 детей от трёх и до восьми лет. Все занятия проводятся совместно с родителями.

– Это уникальный формат работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Он позволяет малышам всесторонне развиваться, получать необходимые навыки. Искренне рад, что в нашем городе это направление активно работает, – отметил глава города. – Лекотека – это огромная работа педагогов, логопедов, психологов. Примите слова благодарности за ваш непростой труд! Вы помогаете особенным ребятишкам и их родителям вернуть радость жизни и надежду на лучшее. Убеждён, что ваш опыт поможет нам открывать лекотеки и в других детских садах Иркутска.

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