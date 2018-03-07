Возрождение звания

Звание «Ветеран труда Иркутской области» будут присваивать жителям региона. Об этом 5 марта 2018 года заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко в Братске на встрече c ветеранами комсомола, советом старейшин, почётными гражданами и членами городского совета ветеранов.

В Иркутской области в настоящее время действует 116 мер социальной поддержки населения для ста категорий получателей услуг. В частности, предоставляется ежемесячная выплата в размере 464 рубля неработающим пенсионерам, которые имеют страховой стаж не менее 39 лет для мужчин и 34 лет для женщин. Сейчас такую выплату получают более 64,5 тыс. человек.

Правительство Иркутской области намерено расширить список льготополучателей. Сейчас многие из этих пенсионеров имеют награды Иркутской области (почётные грамоты Иркутского областного комитета комсомола, профсоюзов, облисполкома, нагрудный знак «Ударник коммунистического труда» и др.), но не могут получить звание ветерана труда, так как это не государственные или не ведомственные награды. Соответственно, люди не могут пользоваться целым рядом мер социальной поддержки.

«Считаю, что такой категории граждан необходимо присваивать звание «Ветеран труда Иркутской области». Таким образом, они смогут получать дополнительные меры социальной поддержки, в том числе компенсацию 50% расходов на жилищно-коммунальные услуги, льготное зубопротезирование, льготные виды проезда. Я дал соответствующее поручение региональному правительству. Проект закона сейчас проходит процедуру согласования», – сказал Сергей Левченко

Участники встречи обсудили, какие меры необходимо предпринять правительству региона, чтобы повысить качество жизни ветеранов и пенсионеров в Иркутской области. В частности, подняли вопросы санаторно-курортного лечения пенсионеров северных районов. Кроме того, ветераны попросили главу региона рассмотреть возможность открытия в Братске филиала гериатрического центра.

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