Воздушные ворота Иркутска

В Иркутске заложили первый камень будущего терминала аэропорта.

Здание иркутского аэропорта – символических ворот в Восточную Сибирь и её столицу – уже давно выглядит вполне комфортно и современно. И как же на его фоне невыгодно теряется здание международного терминала... Туристы удивляются: рядом такая красота, а нас, мол, принимают в каком-то совсем стареньком помещении. И как же здорово, что наконец сдвинулся с мёртвой точки вопрос строительства нового, современного здания терминала аэропорта.

Церемония закладки первого камня на месте будущего аэровокзального комплекса внутренних и международных линий (терминала) прошла в областном центре во время празднования Дня Воздушного флота России. Участие в мероприятии приняли губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александр Ведерников, генеральный директор АО «Международный аэропорт Иркутск» Андрей Скуба.

Как отметил Сергей Левченко, потребность в новом терминале назрела давно. За последние годы существенно увеличился пассажиропоток.

– В позапрошлом году иркутский аэропорт занял первое место по росту пассажиропотока в странах СНГ, в прошлом году был в тройке призёров. Если бы мы отложили строительство нового терминала, то уже через год, через два стало бы сложно организовать обслуживание пассажиров, – подчеркнул губернатор. – Поэтому прошли ускоренными темпами вопросы по выбору вариантов, где разместится новое здание аэровокзального комплекса, привязка его к существующей взлётно-посадочной полосе. Наша задача – в течение двух лет терминал построить.

Новый аэровокзальный комплекс совместит международные и внутренние авиалинии. Его возведут на территории аэропорта. Здание будет просторным, удобным как для пассажиров, так и для сотрудников аэропорта и всех необходимых служб, появятся современные телескопические трапы для сообщения самолёта со зданием аэровокзала без промежуточного выхода на улицу. Будет обустроена площадка, на которой выставят самолёты для демонстрации развития авиации. Проект нового терминала в ближайшее время передадут на экспертизу в Росавиацию.

– Нужно помнить, что пассажирский терминал направлен на обслуживание пассажиров. Поэтому начинания, которые сейчас проводят власти региона, – замечательные. Проект нового терминала сделан для комфортного прибытия как самих иркутян, жителей региона, так и туристов со многих стран мира. Сроки, которые обозначены для строительства, вполне осуществимы, – отметил Александр Ведерников.

Новый аэровокзальный комплекс обойдётся инвестору – компании ОАО «Рампорт» – в семь млрд рублей. Для обеспечения терминала построят парковку и современную двухъярусную автомобильную развязку. Работы в границах городской застройки проведут на средства бюджета.

– Надо учитывать, что из Иркутска осуществляются рейсы в 11 городов Китая, ни из одного региона в такое количество городов КНР самолёты не летает. Авиапарк растёт. Местные авиакомпании закупают дополнительные авиасуда. В прошлом году иркутский аэропорт преодолел планку два миллиона пассажиров в год. В этом году будет гораздо больше. Новое здание будет спокойно обслуживать три миллиона человек, – сказал Сергей Левченко.

Губернатор рассказал, что в 2020 году в Иркутске планируют провести чемпионат мира по хоккею с мячом, в связи с чем выразил надежду, что принимать международные команды можно будет уже в новом терминале.

Глава региона также пояснил, что новый аэровокзальный комплекс – это часть планируемой модернизации по вопросу качественного обслуживания увеличивающегося пассажиропотока. Поэтому работа над идеей строительства аэропорта за чертой города будет продолжена.

Напомним, что недавно в международном аэропорту Иркутск состоялись мероприятия, посвящённые Дню Воздушного флота России. На перроне прошла выставка воздушных судов. Были представлены самолёты CRJ-200, Ан-148, Ан-26, Ан-24, L-410, Сухой Суперджет, вертолёты Ми-8, Робинсон, EC-30. Все салоны и кабины пилотов были доступны для посещения. Перед аэровокзалом международных линий работала детская развлекательная площадка, в аэровокзале внутренних линий действовала интерактивная экспозиция иркутского планетария. По традиции в этот день состоялись три благотворительных рейса для детей, оставшихся без попечения родителей. Во время проведения праздничных мероприятий с 10:00 до 13:30 аэропорт работал в штатном режиме.

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