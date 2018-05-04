Война глазами детей

27 апреля 2018 года в библиотеке имени семьи Полевых состоялась презентация четвёртой книги «Дети войны». На мероприятии присутствовало около ста человек: авторы книги, гости.

Председатель комиссии по работе с ветеранами труда и категорией «дети войны» Клавдия Сергеевна Ганаева представила четвёртый выпуск книги, в котором собраны воспоминания 58 ветеранов.

Заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Алексеевич Медко в своём выступлении поздравил Совет ветеранов округа с выпуском очередного тома книги.

Председатель комиссии по работе с пенсионерами областного Совета ветеранов Нелли Васильевна Курчинская выразила благодарность Клавдии Сергеевне за большую работу по сбору воспоминаний, редактированию материала. Выступления чередовались с музыкальными номерами, показом слайдов и кинохроники времён войны, подготовленными сотрудниками библиотеки.

Книга до глубины души тронула всех присутствующих. Выступлений было много: председатель первичного Совета ветеранов Людмила Константиновна Померанц в своём выступлении рассказала, как проводятся «Уроки мужества» в младших и средних классах и «Викторины» в старших по самым важным сражениям войны в подшефной им школе № 28.

Мы гордимся тем, что первые в городе выпустили замечательный сборник, в котором собраны переживания людей во время войны. Эти книги в первую очередь адресуется нашим внукам и правнукам. Каждый из авторов рассказывает, как тяжело отразилась война на их судьбах: лишила детства, песен, веселья, игрушек, а главное – отцов и хлеба и призывает людей жить в мире. Все пишут о голоде, холоде и очень недетской работе, выпавшей на долю детей войны.

Всего выпущено сто томов книг. Спасибо всем авторам! Мы надеемся, что их воспоминания ещё много лет будут интересны нашим потомкам.

Сбор воспоминаний о жизни прошлых лет продолжается. Совет ветеранов планирует и в дальнейшем выпускать книги о детях войны и призывает приносить воспоминания и фотографии.

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