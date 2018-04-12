Вот моя деревня

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По инф. Телеинформа   
12 Апреля 2018 г.
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Правительство выдаёт гранты на развитие села, принимая идеи от местных жителей.

В Иркутской области 29 проектов сельских жителей получат гранты в 2018 году. Любой житель сельской местности может предоставить руководству своего муниципалитета предложения для проектов по улучшению и развитию своего села, деревни или посёлка.

Напомним, поддержка инициатив проходит в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области».

Министерство сельского хозяйства Иркутской области заключило 18 соглашений с 14 муниципальными образованиями региона о предоставлении субсидий по мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности». Сумма бюджетных ассигнований составила более 4,4 млн рублей из федерального бюджета и девять млн рублей из областного.

Всего за период 2014–2017 годов было профинансировано 122 проекта, сумма государственной поддержки составила 42,8 млн рублей, в том числе средства областного бюджета составили 29,5 млн рублей, федерального – 13,2 млн рублей.

– Средства государственной поддержки планируется направить на создание и обустройство зон отдыха, детских игровых и спортивных площадок, сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников, поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ремёсел, – отметил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

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