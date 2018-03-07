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Воспитание спортом
По инф. irkduma.ru   
07 Марта 2018 г.
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В микрорайоне Ново-Ленино на ул. Мичурина, 20 появился новый хоккейный корт. Он был построен администрацией Иркутска на средства проекта «Народные инициативы» при поддержке активистов округа и депутата думы Иркутска Виталия Матвийчука.

Открытие спортивного пространства отметили товарищеским матчем между любительскими командами «Школьная» и «Батарейная». Юных спортсменов наградили грамотами и памятными подарками от депутата.

– Развитие спорта в округе является одним из приоритетных направлений моей депутатской деятельности. Убеждён, что занятия спортом отчасти решают проблему занятости молодёжи и являются неотъемлемой частью процесса воспитания. Количество спортивных объектов необходимо увеличивать, эту задачу муниципальные власти не оставят без внимания, – подчеркнул Виталий Матвийчук.

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