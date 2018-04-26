Воспитание патриотов

Организационно-методическая комиссия городского Совета ветеранов посетила ряд школьных музеев города. Каждый из них – это центр патриотического воспитания.

Замечательный музей в школе № 75 Свердловского округа города Иркутска! В нём выставлено более четырёхсот экспонатов. Большая часть из них посвящена морской тематике. Здесь и морская форма организатора музея Михаила Михайловича Хнытикова, якорь, тельняшки с разных флотов, различающиеся по ширине полосок, и многое другое... Работает музей, руководимый Юлией Николаевной Кудрявцевой, в тесном сотрудничестве с первичной ветеранской организацией № 12, которую возглавляет Валентина Александровна Уварова, организующая большую патриотическую работу.

Насколько обширен спектр деятельности музея можно судить по тем мероприятиям, что проводит музей: с его подачи дети дошкольного возраста выступают с концертами перед ветеранами, школьники посещают на дому престарелых ветеранов, увлечённо слушая их рассказы о подвигах защитников Родины и прошедшей войне.

Ежегодно 8 мая в честь Дня победы организуется торжественное шествие. Колонна более чем в тысячу человек движется от микрорайона Радужного до школы. Это идёт «Бессмертный полк», организованный школой. Учащиеся несут штандарты с портретами погибших на войне родственников.

Огромное спасибо директору школы Нелли Николаевне Преловской, уделяющей серьёзное внимание работе музея, патриотическому воспитанию школьников.

Интересна работа и другого музея, который называется «Морские пехотинцы» в школе № 77. Пополнением его экспозиции, проведением экскурсий занимаются старшие школьники. Заместитель директора по воспитательной работе Лариса Николаевна Бережегина душой и сердцем болеет за своих «пехотинцев», благодаря её заботе не один раз занимавших призовые места в смотрах-конкурсах и слётах. В школе с порога чувствуется, что детьми занимаются настоящие педагоги: спокойно, мирно ведут себя школьники. Старшие ребята-«пехотинцы» стараются быть образцом для малышей.

Зоя Ивановна Хвостова – председатель первичной организации № 17 Свердловского округа – работает во взаимодействии со школой и этим школьным музеем. Работа этих музеев может служить хорошим примером для остальных школ Иркутска.

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