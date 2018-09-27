«Ворота Байкала» откроют в Москве

Проект туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» получит финансирование с 2019 года по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019 − 2025 годы». Об этом на секции «Байкал – время отдыхать в России» на II Байкальском международном экологическом водном форуме 20 сентября 2018 года рассказала врио начальника управления внутреннего туризма и государственных целевых программ Ростуризма Виктория Роганова.

Она сообщила, что в новой программе предполагается реализовать пять задач. Три из них – из прежней программы – это развитие туристско-рекреационного комплекса РФ, повышение качества туристских услуг, продвижение российского туристского продукта на мировом и внутренних рынках; и две новые – стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки, а также создание, внедрение и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры управления туристской отраслью.

«На 2019 год увеличено федеральное финансирование с 3,5 до более 5 млрд рублей. Из приоритетов – в новой программе Байкал входит в группу перспективных инвестиционных проектов по экологическому виду туризма. На первые годы финансирования, а именно на ближайший бюджетный цикл 2019, 2020, 2021 годов, в него вошли два проекта: «Ворота Байкала» (Иркутская область) и «Великий чайный путь» (Бурятия). Оба проекта получат финансирование с будущего года», – отметила Виктория Роганова.

Напомним, что общая стоимость обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Ворота Байкала» составляет 2,8 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей – за счёт средств федерального бюджета, 600 млн рублей – за счёт средств региональной казны. Эти средства будут направлены на строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и т. д. Планируется, что будут привлечены внебюджетные инвестиции в размере 10,8 млрд рублей. Реализация проекта позволит существенно увеличить налоговые отчисления в бюджет Иркутской области, а территория Байкальска и пригорода полностью перепрофилируется из промышленного центра в туристический. Будет создано более 2 тыс. рабочих мест. Стоит отметить, что началось строительство объектов инфраструктуры на территории ТРК «Ворота Байкала» за счёт средств бюджета Иркутской области в размере 124 млн рублей.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов сказал, что также ведёся совместная со Сбербанком работа над проектом «Комплексное развитие Юга Байкала». Уже подготовлено техническое задание с детализацией маршрутов для туристов

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