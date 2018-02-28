Вопрос с поселком Средний в Усольском районе необходимо решать оперативно

В ходе рабочей поездки по Усольскому району депутат ГД РФ Сергей Тен встретился с личным составом гарнизона «Белая» и жителями поселка Средний, чтобы обсудить ситуацию с жилищным фондом, принадлежащим Минобороны РФ.

Как сообщает пресс-служба Сергея Тена, люди жалуются, что управляющая компания не приводит в порядок крыши, подъезды, подвалы, не занимается благоустройством внутриквартальной территории, вывозом снега. В квартирах плохой напор холодной воды, часто ее не бывает совсем, при этом перерасчет не производится.

Жилые дома на кадастровом учете не состоят, так как находятся в собственности Министерства обороны. В связи с этим затруднена работа по включению жилого фонда гарнизона Белая в региональную программу капитального ремонта, федеральные программы по благоустройству. Управляющие компании едва ли не каждый год меняют название, уходя от ответственности, при этом дело с мертвой точки не сдвигается.

– По этому поводу я неоднократно писал письма, встречался с руководством Минобороны, лично поднимал вопрос на встрече с Главнокомандующим ВКС, героем России, генерал-полковником Виктором Бондаревым. Часть проблем удалось решить: в частности, снесены нежилые дома, налажено теплоснабжение. Однако в остальном положительных сдвигов за год нет. Будем более детально прорабатывать вопрос с министерством обороны, особенно в том, что касается жилищно-коммунального хозяйства. Люди не должны жить в таких ужасных условиях. Убежден, ситуация требует безотлагательного принятия решений, – подчеркнул Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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