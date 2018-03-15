Во власти инфляции: мясо подорожало, вата подешевела

До четырёх процентов составил рост цен в феврале по сравнению с январём на бескостную говядину, говяжью печень, мясные консервы и многие рыбопродукты. В тех же пределах увеличились цены на оливковое масло, сметану, нежирный творог, творожные сырки, фруктовые соки. Аналогичное подорожание отмечено и на сахар, байховый чай, какао, перец черный (горошек), супы в пакетах, бараночные изделия, хлопья, рис, капусту, свёклу, газированные напитки, водку, сообщает Иркутскстат.

Наиболее заметно из продуктов подорожали огурцы – на 58%. Помимо свежих огурцов, из продуктов питания в феврале по сравнению с январём значительно подорожал виноград (18%), яйца (13%), бананы (12%), помидоры (9%), морковь (7%), лук (6%), пшено и картофель (на 5%).

В то же время произошло снижение цен на апельсины (на 8%), гречку (7%), овсяные хлопья «Геркулес» (3%), манку, горох и фасоль (на 2%).

Непродовольственные товары за месяц стали дороже в среднем на 0,1%, отмечают аналитики Иркутскстата. В этой группе заметно выросли цены на еженедельные газеты в розницу (на 5%) и сухие корма для домашних животных (на 4%).

На 1 – 3% дороже стали отдельные предметы взрослого и детского гардероба, шерстяные ткани, личные полотенца, сумки, зонты, мужские ремни, табачные изделия. Такое же повышение цен зафиксировано на ряд электротоваров и бытовых приборов (двухкамерные холодильники, стиральные и швейные машины, бытовые плиты, электрочайники) и отдельные предметы мебели (шкафы-вешалки, табуреты). В этих пределах подорожали жидкие чистящие и моющие средства, наручные часы, ювелирные изделия, стеклянная и фарфоро-фаянсовая посуда, ламинат, керамическая плитка, мойки для кухни, свежесрезанные цветы, садовые лопаты, коляски для новорождённых, новые и подержанные иномарки.

Из наблюдаемых медицинских товаров повысились цены на анальгин (на 3%), троксерутин и валидол (на 2%). В то же время на 2% снизились цены на вату, аспирин, таурин и сульфацетамид.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в феврале составил 100,4%. Заметно подорожали не только авиабилеты, но и билеты в музеи и на выставки (на 5,1%), прививки животным (3,6%), устные консультации юристов по семейным вопросам (3,3%), начальный курс обучения вождению легкового автомобиля (2,8%), проезд в междугородном автобусе (на 2,5%).

Кроме того, зафиксирован рост цен на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, содержание и ремонт жилья, организацию и выполнение работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, первичный консультативный приём у врача-специалиста, услуги химчисток и прачечных, телевещания, в сфере внутреннего туризма (в пределах 2%).

В то же время снизилась процентная ставка за пользование потребительским кредитом, стоимость проживания в гостинице (на 3,6%). Также подешевели клинический осмотр животного (3%), разговор по сотовой связи (2,8%), посещение детских яслей-сада (1,6), общий анализ крови, ксерокопирование документов, мойка автомобилей (на 1%).

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