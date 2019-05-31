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Внукам будет чем заняться на «Зеленом марафоне»
По инф. Телеинформа   
31 Мая 2019 г.
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День защиты детей Байкальский банк Сбербанка отметит по-спортивному – массовым забегом. Традиционно социальная акция предусматривает участие детей во всех организованных мероприятиях, наряду со взрослыми.

В этом году дата проведения «Зеленого марафона» объединена с детским праздником, и событие будет наполнено к детям особым вниманием. В каждом городе, где будет царить добрая атмосфера марафона, для них организовывается специальная программа.

В Братске на празднике «Зелёного марафона», кроме беговых состязаний, дети будут вовлечены в разнообразные интерактивные площадки, на одной из них состоится «Поиск пиратского клада». Вместе с родителями маленькие братчане смогут поучаствовать в творческом мастер-классе по росписи пряников. В качестве угощения для всех гостей предложат сахарную вату и десерты. Также организуют выездную торговлю.

Иркутск порадует участников «Детского марафончика» ярким настроением до и после забега. Для детей здесь будут организованы выступления городских артистов –танцевального коллектива «Драйв-Дэнс», «виртуозного аккордеона», а также Школы аэробики и др. На празднике будет работать площадка по аквагриму, бесплатная раздача сладкой ваты, квест, мастер-классы по моделированию шаров и изготовлению слайма.

Сам спортивный забег юных марафонцев пройдет на беговых дорожках стадиона «Труд».

В Забайкалье, в детском этапе «Зеленого марафона» традиционно участвуют около сотни юных читинцев, традиция соблюдена и в этом году: 126 бегунов в возрасте от 7 до 13 лет преодолеют на скорость дистанцию в 100 метров.

Праздничная программа спортивной акции здесь в День защиты детей представит маленьким читинцам всё разнообразие: с гостями площадок будет общаться робот Алеша, бесплатные гидроскутеры рассчитаны на самых активных, а батуты, аква-грим и квест – на тех, кто любит подвижные детские игры.

Улан-удэнская площадка «Зеленого марафона» приготовила для маленьких гостей спортивно-благотворительного праздника прокат машинок, велосипедов, электро-самокатов, батут-зоны, аттракцион «Водный бассейн с лодочками» и конкурс рисунков на асфальте. В забеге детской дистанции «Зеленого марафона» здесь зарегистрированы 215 участников.

В Якутске специальная площадка для юных и самых маленьких гостей мероприятия развернется на стадионе «Юность». Аниматоры в ярких костюмах проведут конкурсы и игры, соревнования по прыжкам, танцевальный баттл. Для малышей запланирован прокат машинок и самокатов. Шоу мыльных пузырей и семейный квест рассчитаны на всех гостей площадки.

В каждом городе территории Байкальского банка, где пройдет спортивный массовый забег, все участники детских соревнований получат на память специальные медали, а победители «Зеленого марафона» будут награждены грамотами и памятными призами.

По инф. Телеинформа

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