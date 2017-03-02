Внучата – юнармейцы

В Иркутске около 200 школьников присоединились к Всероссийскому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия». Его основная цель – повышение интереса у молодого поколения к истории России, её народов, выдающихся учёных, героев и полководцев. Знамя юнармейцы получили из рук мэра города Иркутска Дмитрия Бердникова. Также в этот день ребятам вручили юнармейские значки и удостоверения.

– Вы можете годиться тем, что вступаете в ряды «Юнармии» одними из первых в стране. Уверен, что это знаменательное событие запомнится на всю жизнь, – отметил Дмитрий Бердников. – Новое патриотическое движение – это школа будущего, где воспитываются настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе.

Право произнести торжественную клятву юнармейцев было предоставлено участнику первого Всероссийского слёта военно-патриотического движения «Юнармия» в городе Кубинка Московской области, старшине военно-патриотического клуба «Патриот», ученику школы № 14 города Иркутска Алексею Фоминых. Вместе с ним клятву на верность юнармейскому братству дали лучшие представители военно-спортивных и военно-патриотических клубов. Юнармейцы будут изучать военное дело, конструкцию оружия, проходить курс молодого бойца, заниматься огневой и строевой подготовкой. Кроме этого, подростки узнают правила оказания первой медицинской помощи и многое другое.

На торжественной церемонии юнармейцев приветствовали командующий Юнармии города Иркутска, генерал-майор авиации Виктор Помыткин, начальник Иркутского областного регионального Штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», подполковник Григорий Семергей, и. о. военного комиссара Иркутской области, подполковник запаса Александр Лускань, военный комендант Иркутского гарнизона, начальник военной полиции, капитан Антон Корвяков, начальник контрольно-пропускного пункта «Байкал», подполковник Дмитрий Лоскутов, председатель регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области, полковник запаса Алексей Лысков, председатель Иркутского городского Совета ветеранов Владимир Баранов.