Внимание, садоводы Иркутска!

Уважаемые жители города Иркутска, имеющие право и пользующиеся правом бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам!

Информируем вас, что выдача месячных проездных билетов на май, июнь, июль, август, сентябрь 2019 года будет осуществляться в киосках МУП «Иркутскавтотранс», расположенных на территории Иркутска.

Месячный проездной билет выдаётся гражданину с 15 числа месяца, предшествующего месяцу бесплатного проезда, по 10 число месяца, в котором будет осуществлён бесплатный проезд при предъявлении следующих документов:

документ, удостоверяющий личность;

решение о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний период,

Приобрести месячные проездные билеты на сезонные (садоводческие) маршруты вы можете в следующих киосках:

№ киоска Адрес киоска Режим работы 1 Остановка «Подстанция» 7:00–19:00, без выходных 2 Остановка «Автостанция» 7:00–19:00, без выходных 3 Остановка «Переезд» 7:00–19:00, без выходных 4 Остановка «Курорт «Ангара» 7:00–19:00, без выходных 5 Остановка «Бульвар Рябикова» 7:00–19:00, без выходных 6 Остановка «Ботанический сад» 7:00–19:00, без выходных 7 Остановка «Диагностический центр» 7:00–19:00, без выходных 8 Остановка «23 школа» 7:00–19:00, без выходных 9 Остановка «Улица С. Перовской» 7:00–19:00, без выходных 10 Остановка «Художественный музей» 7:00–19:00, без выходных 11 Остановка «Троллейбусное депо» 7:00–19:00, без выходных

По всем возникающим вопросам просим обращаться в ОГКУ «УСЗН по городу Иркутску» по телефонам: 22-41-75, 23-02-42, 51-27-26, 51-27-24.

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