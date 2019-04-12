ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Внимание, садоводы Иркутска!
Редакция газеты «Мои года»   
12 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Уважаемые жители города Иркутска, имеющие право и пользующиеся правом бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам!

avtobus 1

Информируем вас, что выдача месячных проездных билетов на май, июнь, июль, август, сентябрь 2019 года будет осуществляться в киосках МУП «Иркутскавтотранс», расположенных на территории Иркутска.

Месячный проездной билет выдаётся гражданину с 15 числа месяца, предшествующего месяцу бесплатного проезда, по 10 число месяца, в котором будет осуществлён бесплатный проезд при предъявлении следующих документов:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • решение о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний период,

Приобрести месячные проездные билеты на сезонные (садоводческие) маршруты вы можете в следующих киосках:

№ киоска Адрес киоска Режим работы
1 Остановка «Подстанция» 7:00–19:00, без выходных
2 Остановка «Автостанция» 7:00–19:00, без выходных
3 Остановка «Переезд» 7:00–19:00, без выходных
4 Остановка «Курорт «Ангара» 7:00–19:00, без выходных
5 Остановка «Бульвар Рябикова» 7:00–19:00, без выходных
6 Остановка «Ботанический сад» 7:00–19:00, без выходных
7 Остановка «Диагностический центр» 7:00–19:00, без выходных
8 Остановка «23 школа» 7:00–19:00, без выходных
9 Остановка «Улица С. Перовской» 7:00–19:00, без выходных
10 Остановка «Художественный музей» 7:00–19:00, без выходных
11 Остановка «Троллейбусное депо» 7:00–19:00, без выходных

По всем возникающим вопросам просим обращаться в ОГКУ «УСЗН по городу Иркутску» по телефонам: 22-41-75, 23-02-42, 51-27-26, 51-27-24.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске