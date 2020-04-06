Внимание! Коронавирус «породил» новую схему мошенничества

Иркутянин попался на уловку аферистов, обещающих выплаты из-за карантина по случаю коронавируса. «Выгодное» предложение 57-летний мужчина увидел в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Инстаграме иркутянину попалась реклама, в которой говорилось, что из-за введенного карантина по случаю коронавируса всем жителям страны положены компенсационные выплаты. Мужчина проследовал по указанной ссылке и заполнил необходимые анкеты, указав свои персональные данные. После обработки заявки гражданин получил сообщение о полагающихся ему компенсациях в размере 270 тысяч рублей.
— Условием получения суммы являлась дистанционная оплата за работу юриста. Перечислив взнос, мужчина вновь получил предложение заплатить, но уже банковскую комиссию. Далее потерпевший внес денежные средства за оформление документов, создание электронной подписи, первоначальную регистрацию, проверку безопасности финансовой операции и др. Лишь после осуществления девяти транзакции на общую сумму 21 тысяча рублей, он остановился и сообщил о произошедшем в полицию, — пояснили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Ведется следствие.
Полиция Иркутской области рекомендует жителям региона проверять достоверность любой информации о выплатах в органах власти путем обращения на телефоны государственных учреждений, «горячих линий», указанных на официальных сайтах либо посредством уточнения у должностных лиц при личном общении. Осуществление банковских переводов на неизвестные счета (незнакомым лицам) кратно увеличивает риск пострадать от мошенников.
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