Вместе с избирателями

Депутат думы Иркутска по избирательному округу №20 Ирина Ежова отчиталась о своей работе в 2017 году: рассказала жителям округа о проведённом благоустройстве, ремонте дорог, тротуаров, социальных объектов, а также об установке детских и спортивных площадок, оборудовании линий наружного освещения.

– Одним из важнейших аспектов жизни округа, как и всего города, является благоустройство. Весной 2017 года в Иркутске началась реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Предстоящие работы мы согласовывали с горожанами. Необходимо отметить, что люди продемонстрировали свою заинтересованность в этой работе и активно участвовали в обсуждениях. В результате ремонт был выполнен сразу в 16-ти дворах. Это беспрецедентное количество объектов, отремонтированных в округе №20 за один сезон, – подчеркнула депутат.

В 2017 году были отремонтированы дворы на Пролетарской, 2, Рабочей, 5а, переулке Пугачева, 3 и Декабрьских Событий, 74. Ремонт и обустройство пешеходных дорожек и тротуаров проводилось на Ямской, 20; Красногвардейской, 16; Декабрьских Событий, 84; Николаева, 4а; Дзержинского, 29; Некрасова, 9б, Некрасова 7б, Некрасова 16 и 16а; Володарского, 9; Халтурина, 4; Желябова, 11; Карла Либкнехта, 4. На улице Фабричной обустроено 400 метров тротуара, установлены лежачие полицейские.

Помимо этого, проводился ремонт дорог общего пользования в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» с финансированием из федерального бюджета. Отремонтированы участки дорог на ул. Фридриха Энгельса (от Карла Либкнехта до дома №39); Ямской (от Декабрьских Событий до Поленова) и Декабрьских Событий (от Рабочей до Нижней Набережной).

Детские площадки появились на Уткина, 23; Дзержинского, 29; Селитбенной, 15; Ямской, 20, Карла Либкнехта, 4, в переулках Пугачева, 5 и Волконского, 12. Площадка на Марии Цукановой, 8 оснащена дополнительными игровыми формами. Кроме того, на Володарского, 9 установлена спортивная площадка, а на Красногвардейской, 16 установлены ворота для футбола и кольца для игры в баскетбол. Обустроен сквер «Детство» на улице Некрасова и сквер на пересечении улиц Тимирязева и Подгорная.

Линии наружного освещения установлены на улицах Фабричная, Мельничная, Селитбенная, в переулках 9 Января, Льва Толстого, Каспийский, Земляничный, Федосеева, Фридриха Энгельса, а также по улицам Челябинская, Владимира Давыдова, Скушникова. На эти цели из бюджета города было выделено свыше 11 миллионов рублей. На перекрестке дорог Петрова и Радищева в районе дома №15 по ул. Радищева установлено волновое дорожное ограждение для защиты дома от аварийных ситуаций с автомобилями.

В 2017 году в образовательных учреждениях на территории избирательного округа №20 администрацией Иркутска были проведены ремонтные работы на сумму более 48 млн рублей. Также отремонтированы учреждения, подведомственные управлению культуры комитета по социальной политике и культуры администрации Иркутска Перечень ремонтных работ на следующий год будет составлен весной 2018 года.

Состоялось 17 личных приёмов граждан, с вопросами обратилось более 120 человек. Письменные обращения поступили от 37 человек. Приём также осуществлялся в приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. Основные темы обращений – переселение из ветхого и аварийного жилья, благоустройство дворов, капитальный ремонт домов.

Состоялось выездное совещание с жителями жилого комплекса «Золотой век». Обсудили возведение пешеходного перехода через улицу Сурнова и обустройство зоны отдыха на берегу Ангары.

В 2017 году состоялось два традиционных круглых стола с жителями округа. В этих совещаниях приняли участие старшие по домам, председатели ТСЖ, инициативные граждане и представители ТОСов.

В 2018 году планируется провести ремонт в образовательных организациях на территории избирательного округа №20 на сумму 7,9 млн рублей, и в ряде учреждений культуры. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется комплексное благоустройство семи дворов на Иосифа Уткина, 30; Красногвардейской, 16; Марии Цукановой, №№6, 8, 10, 11, 12; Декабрьских Событий, 86; Карла Либкнехта, 99; Некрасова, 9 и в переулке Мопра, 2.

Ремонт дорог общего пользования в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году запланирован на ул. Октябрьской революции (от Карла Маркса до Фридриха Энгельса); Петрова (от Петрова, 30 до Рабочего Штаба); Декабрьских Событий (от Карла Маркса до Декабрьских Событий, 112); Рабочего Штаба (от Марии Цукановой до рынка «Качугский» и от Мельничной до Качугской); Уткина (от Горной до Храмцовской); Фурье (от Карла Маркса до Дзержинского).

– Планов много. Задача муниципальных властей – помочь их решить. Я подчеркиваю – помочь, потому что главная идея всех наших проектов – реализовать их совместно с жителями. Именно вы являетесь распорядителями средств, выделенных на благоустройство, ремонты, установку игровых и спортивных форм, озеленение. Именно от вас мы ждём мнений о том, как будет выглядеть ваш двор, ваша детская площадка и многое другое. Каждое предложение будет обсуждаться на собраниях жильцов вместе с администрацией и депутатами, – завершила своё выступление Ирина Ежова.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ