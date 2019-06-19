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Власти хотят повысить ответственность авиаперевозчиков за задержку вылетов
По инф. Телеинформа   
19 Июня 2019 г.
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Депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен принял участие в заседании Комитета по транспорту и строительству, в ходе которого были рассмотрены новые инициативы в сфере транспорта. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Сергей Тен: повышаем ответственность авиаперевозчиков за задержку вылетов

В частности, актуальный законопроект по совершенствованию воздушного законодательства, регулированию пассажирских перевозок и услуг.

При рассмотрении поправок был подготовлен ко второму чтению законопроект о повышении ответственности авиаперевозчиков за задержку вылетов воздушного судна. Сергей Тен отмечает, что предлагаемые изменения Воздушного кодекса позволят увеличить штраф, который перевозчик уплачивает за час просрочки доставки пассажира, багажа или груза.

– В настоящее время перевозчик по общему правилу уплачивает штраф 25 рублей за каждый час просрочки доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения, но не более чем 50% провозной платы. Это не обеспечивает строгое соблюдение перевозчиками установленного расписания выполнения авиарейсов. В соответствии с одобренными депутатами поправками размер штрафа авиаперевозчика в подобных случаях составит 3% от размера провозной платы. Кроме того, в Воздушном кодексе будет прямо закреплено положение о том, что пассажир вправе также потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой доставки его или багажа в полном объеме сверх предусмотренного законом штрафа. Таким образом, принятие законопроекта будет стимулировать авиакомпании неукоснительно соблюдать расписание полетов и защитит имущественные права пассажиров, – подчеркивает Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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