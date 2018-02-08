Вклад в здоровье

В Москве состоялась встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. На встрече, в которой также принял участие президент АО «Фармасинтез» Викрам Сингх Пуния, обсуждались создание фармацевтического кластера в Иркутской области и реализация крупных проектов компании на территории региона.

На встрече было отмечено, что Иркутская область – один из наиболее перспективных регионов с точки зрения развития производства лекарств по полному циклу. Сейчас в Приангарье работает ряд предприятий фармацевтической промышленности, на которых производятся жизненно необходимые лекарственные препараты, а также осуществляется синтез основных действующих веществ.

«Мы заинтересованы в развитии фармацевтической отрасли на территории Иркутской области. Это, в частности, позволяет создать новые высокотехнологичные рабочие места», – отметил Сергей Левченко.

– Мы заинтересованы в развитии фармацевтической отрасли на территории Иркутской области. Это, в частности, позволяет создать новые высокотехнологичные рабочие места, – отметил Сергей Левченко. – В перспективе в регионе планируется реализовать ряд проектов по строительству производств фармсубстанций.

Одним из крупных является проект АО «Фармасинтез» на территории опережающего социально-экономического развития в Усолье-Сибирском. В сентябре 2017 года для реализации проекта была создана дочерняя компания АО «Фармасинтез». Завод в Усолье сможет производить до тысячи тонн субстанций в год, штат предприятия составит порядка двух тысяч человек.

По словам губернатора, в правительстве Иркутской области создана рабочая группа по содействию реализации данного проекта. В настоящее время ведётся подготовка документов для получения предприятием статуса резидента ТОСЭР «Усолье-Сибирское».

В сентябре прошлого года АО «Фармасинтез» открыло новый цех малотоннажного производства в Иркутске – современное высокотехнологичное производство, где выпускаются небольшие партии препаратов для клинических исследований и отрабатывается технология выпуска новых зарегистрированных лекарств.

– На уровне субъекта мы будем делать всё возможное для развития новых современных высокотехнологичных фармацевтических производств, – отметил Сергей Левченко. – Эта отрасль вносит неоценимый вклад в самое главное – здоровье людей.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ