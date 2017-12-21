Выжить в доме престарелых

В реестре поставщиков социальных услуг Иркутской области официально зарегистрированы всего четыре дома для престарелых и инвалидов. Более 20 частных соцучреждений, выявленных ГУ МЧС по Иркутской области, не могут гарантировать безопасность своих клиентов.

Как сообщил заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Алексей Макаров, большинство коммерческих домов престарелых не соответствуют требованиям действующего законодательства.

– Качество предоставляемых такими заведениями услуг вызывает большие вопросы. В Иркутской области уже было два несчастных случая в домах подобного типа, когда пожары и аварии уносили жизни пациентов. Мы бы хотели предупредить граждан быть внимательнее при выборе такого рода учреждений, – говорит он.

По словам замминистра, принимая решение об определении пожилого родственника в подобного рода организацию, необходимо изучить уставные и учредительные документы, а особое внимание обратить на пожарную безопасность. Помимо противопожарной системы, в социальном учреждении должен быть медицинский работник с лицензией на оказание медицинской помощи, процедурный кабинет, пищеблок, развитая система вентиляции, наличие разрешительных документов из Роспотребнадзора.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Иркутской области Виктор Пашков напомнил о наиболее резонансной трагедии в республике Коми, где в 2009 году пожар унёс жизни 23 человек.

– Если в МЧС знают о подобных объектах, то им уделяется более пристальное внимание. Обычная же практика показывает, что подобные пансионаты находятся в частном секторе, в обычных жилых домах. Согласно регламенту, по таким адресам при получении сигнала о возгорании выезжает всего один пожарный автомобиль. На объекты повышенного внимания режим реагирования соответствующий, что позволяет более оперативно принять меры к тушению, – пояснил он.

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