Выставка Сергея Жилина

8 января в Культурно-выставочном центре на Байкале в посёлке Старая Ангасолка, на 149 км Кругобайкальской железной дороги, состоялось открытие выставки «Родной Байкал» известного иркутского художника, члена Союза художников России, Сергея Геннадьевича Жилина.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ