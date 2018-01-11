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Выставка Сергея Жилина
Соб. инф.   
11 Января 2018 г.
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8 января в Культурно-выставочном центре на Байкале в посёлке Старая Ангасолка, на 149 км Кругобайкальской железной дороги, состоялось открытие выставки «Родной Байкал» известного иркутского художника, члена Союза художников России, Сергея Геннадьевича Жилина.

 

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