Выставка «Область на пленке» может погрузить в воспоминания о комсомоле

Пятая встреча кинохроникального клуба «Область на пленке» состоится 24 октября в «Доме кино» Иркутского областного кинофонда в 15:00. Тема встречи: «Комсомол – моя судьба».

Как сообщают организаторы, 29 октября 2018 года крупнейшая молодежная организация Советского Союза – комсомол (ВЛКСМ) будет отмечать свой вековой юбилей.

«Главное, ребята, сердцем не стареть!» – строки из любимой песни и ещё лозунг, который помогал нескольких поколениям молодых иркутян в дальнейшей работе «Думай прежде о Родине, а потом о себе», – пишут авторы пресс-релиза. – Все они были увлечены работой, все они были везде – на субботниках и воскресниках, все они горели идеями и инициативами. «Шагай вперёд, комсомольское племя!» – этот лозунг звал их вперёд за романтикой. Они пели песню «А я еду, а я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги», и все неизведанное им было по плечу, все делалось задорно и весело».

Благодаря кинохронике гостям покажут, как принимали в комсомол, как лучшие молодые активисты Иркутской области ездили на комсомольские съезды в Москву. Зрители заглянут на комсомольское собрание и узнают, за что вручалась премия Ленинского комсомола.

По инф. Телеинформа

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