На издание книг из бюджета Иркутской области в 2017 году было потрачено на 400% больше средств, чем раньше. В рамках государственного задания областным государственным автономным учреждением «Иркутский Дом литераторов», учредителем которого является министерство культуры и архивов Иркутской области, издано 18 наименований книг общим тиражом 27 тысяч экземпляров, а также шесть номеров журнала «Сибирь». На эти цели из областного бюджета было выделено 11 млн рублей. По сравнению с 2016 годом количество изданных книг увеличилось в шесть раз.

К 80-летию Валентина Распутина в свет вышла книга воспоминаний современников о нём «Живём и помним», а также произведения этого писателя. В трёх томах серии «Народная библиотека» опубликованы «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Пожар».

В сентябре на творческом вечере, посвящённом 80-летию другого известного сибирского писателя Кима Балкова, был презентован вышедший из печати сборник его избранной прозы «Серебряная коновязь».

К 80-летию Иркутской области в серии «Сибирская классика» выпущено пять сборников авторов, проживающих на территории региона. Это избранные статьи литературоведа Надежды Тендитник «Ликуя и скорбя», сборник стихов поэта Петра Реутского «Пойду пешком к родному дому», избранные стихи и воспоминания о Ростиславе Филиппове «Такое дело – жить», стихи иркутских поэтов о Великой Отечественной войне «Каменный цветок», повести Алексея Зверева и Иннокентия Черемных о Великой Отечественной войне «Раны».

Кроме того, восемь книг были одобрены издательским советом при иркутском Доме литераторов и уже вышли в свет. Это сборники стихов Андрея Мирошникова «Песни менестреля», Анны Рандиной «Время», Сергея Корбута «Мир открыт для любви», Надежды Ярыгиной «Если память не изменяет», Андрея Румянцева «От сосны до звезды», сборники прозы Нины Ворониной «Остров», Глеба Пакулова «Глубинка», и документальное повествование Натальи Михайловой «Истоки родства и любви». Среди авторов представители всех творческих союзов писателей и не входящие в них поэты и прозаики.

– Обычно в год за счёт областного бюджета в свет выходило 3–4 издания, в 2017-м было опубликовано самое большое количество книг за всю историю существования Иркутского дома литераторов. При этом потребность в публикации новых книг очень высокая, в очереди на издание на данный момент находится около 20 рукописей, – сказал директор ОГАУ «Иркутский Дом литераторов» Александр Лаптев.

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