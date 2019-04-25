Выплату ко Дню Победы получат 665 иркутян

В Иркутской области 665 человек получат ежегодную единовременную выплату ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России по региону.

Ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей приурочена к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ее получат инвалиды и участники ВОВ, которых в нашем регионе насчитывается 106 и 559 человек соответственно.

В Иркутском отделение ПФР уже провели подготовительную работу и оформили списки получателей выплат. Деньги выдадут в мае-июне вместе с пенсией.

По инф. Телеинформа

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