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Выплаты маткапитала увеличат
Пресс-служба ОПФР по Иркутской области   
30 Августа 2019 г.
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Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала с 2020 года сможет получать большее количество семей.

Выплаты увеличат

2 августа 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей». Согласно положениям нового закона, право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала получат семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину (сейчас полуторакратную) прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения. В Иркутской области эта сумма составит 24 650 рублей (сейчас составляет 16 600,50 руб.). Помимо этого выплата будет осуществляться до достижения ребенком трех лет (сейчас до полутора лет). Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, подать заявление на ежемесячную выплату можно в подразделениях МФЦ, в управлениях Пенсионного фонда, также через личный кабинет на сайте ПФР (www.pfrf.ru) либо через портал госуслуг. Получить консультацию можно в клиентских службах Пенсионного фонда либо по телефону горячей линии 47-00-00.

В 2019 году в Иркутской области ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначена более тысячи семьям. Общая сумма выплат уже составила 59 миллионов рублей.

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