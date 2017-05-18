Выплата детям войны

Закон о ежегодных выплатах детям войны принят в первом чтении на майской сессии Законодательного собрания Иркутской области. Предлагается к 9 мая выплачивать по одной тысяче рублей пенсионерам, имеющим статус «Дети войны».

– Сегодня есть недовольство, что не все льготники со статусом «Дети войны» охвачены мерами социальной поддержки. Необходимо поддержать людей, на долю которых выпало возрождать и восстанавливать страну после войны, – сообщил депутат Законодательного собрания Роман Габов.

К детям войны относятся те, кто родился в промежутке между 23 июня 1923 года и 2 сентября 1945 года, и кто не имеет статуса ветерана или инвалида войны. Сейчас в Иркутской области насчитывается около 179,5 тысяч жителей, попадающих в эту категорию.

Таким образом, в 2017 году на этих цели в бюджете Иркутской области необходимо найти 182 миллиона 475 тысяч рублей (с учётом расходов на доставку соцподдержки).

Автором законопроекта выступил депутат Заксобрания от КПРФ Сергей Бренюк. На документ уже получено положительное заключение губернатора Сергея Левченко.

По инф. Телеинформа

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