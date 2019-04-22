Выдача проездных билетов по садоводческим маршрутам началась в Иркутской области

Выдача месячных проездных билетов на проезд по сезонным (садоводческим) маршрутам на территории Иркутской области на май 2019 года началась с 15 апреля.

Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, пишет пресс-служба губернатора.

– Для получения проездных билетов необходимы документ, удостоверяющий личность, и решение о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным маршрутам в летний период, выданное управлением социальной защиты населения по месту жительства гражданина, – рассказал Владимир Родионов.

Право на бесплатный проезд в садоводства в Иркутской области имеют все категории граждан, для которых эта льгота предоставляется по федеральному законодательству. А также региональные льготники: ветераны труда, граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года; люди, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; реабилитированные; жертвы политических репрессий.

Подробный список пунктов выдачи проездных билетов можно найти на сайте регионального министерства социального развития, опеки и попечительства.

Период действия бесплатных проездных начинается с 1 мая и заканчивается 30 сентября.

По инф. Телеинформа

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