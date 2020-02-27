Вы не поверите, но иркутские блины оказались дороже столичных!

Яндекс подсчитал стоимость приготовления блинов в Иркутске. По данным аналитиков, общая стоимость продуктов для приготовления стопки из тридцати блинов составляет 114 рублей. Это больше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках.

Аналитики Едадила (сервиса Яндекса) подсчитали стоимость ингредиентов для приготовления блинов – в целом по России и отдельно в Иркутске. Для этого были использованы данные о чеках, которые пользователи приложения Едадил сканировали в декабре-феврале, чтобы получить кэшбэк.

По данным Яндекса, в Иркутске больше половины суммы приходится на молоко – 61 рубль 50 копеек. Четыре яйца стоят примерно 30 рублей 50 копеек, 400 граммов муки – 11 рублей 50 копеек. Нужное количество подсолнечного масла, соли и сахара стоит 10 рублей.

– В Иркутске сравнительно дорогие блины. В соседнем Красноярске и Санкт-Петербурге необходимое количество продуктов стоит 111 рублей, в Москве – 105 рублей, в Новосибирске – 103 рубля. В среднем по всей России ингредиенты для стопки блинов стоят примерно 101 рубль, – говорят эксперты.

Аналитики также посчитали, сколько стоят популярные добавки и начинки для блинов: красная икра, творог, сгущенное молоко, сметана и сливочное масло. Приведена стоимость 100 граммов каждого продукта. Оказалось, что цены на творог и масло (33 и 72 рубля соответственно) в Иркутске на 17-18% выше медианы по России (28 и 61 рубль соответственно), сметаны – на 27% (25 рублей в Иркутске, 20 – в среднем по России). Икра и сгущенка, наоборот, немного дешевле – 167 и 173 рубля и 20 и 21 рубль для иркутских и среднероссийских показателей соответственно.

По инф. Телеинформа

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