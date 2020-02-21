Ветераны ВОВ в Иркутской области получат выплаты к 75-летию Победы

В Иркутской области единовременную федеральную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат более 12 тысяч человек.

Так, по 75 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, войне с Финляндией и Японией, вдовы умерших инвалидов и участников войны, лица, работавшие на военных объектах, граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, граждане, проработавшие в тылу не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР) и те, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

– Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, средства выплатят в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся у Пенсионного фонда России, – рассказывают в организации. – Выплата произведут в апреле-мае 2020 года вместе с пенсией по установленному графику.

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны единовременную выплату предоставят дополнительно к ежегодной выплате 10 тысяч рублей, предусмотренной указом президента от 24 апреля 2019 года.