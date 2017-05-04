Ветераны – в группе здоровья

Команда «Элита» выиграла переходящий кубок мэра города Иркутска на смотре-конкурсе ветеранских групп здоровья, на втором месте – команда «Гармония», третьем – «Вымпел». Состязания проходят в областном центре второй год. На этот раз их посвятили 30-летию образования городского совета ветеранов. Участие в конкурсе приняли 12 команд ветеранов.

– Вы ведёте такой активный образ жизни и при этом ещё успеваете участвовать в общественной жизни города, помогать детям, воспитывать внуков! У вас отличная физическая подготовка! Поэтому уверен, что сегодня вы покажете хорошие результаты! –поприветствовал команды глава областного центра Дмитрий Бердников.

В этом году среди зрителей были руководители ветеранских организаций из Усолья-Сибирского, Слюдянки и Иркутского района. Они приехали не только для обмена опытом, но и с планами участия в смотре-конкурсе на следующий год.

– Основное направление работы совета ветеранов – привлечь пенсионеров к активной жизни, расширить круг их общения и интересов, – отметил председатель городского совета ветеранов Владимир Баранов. – Один из способов – это физкультурно-оздоровительная работа, результатом которой и стало проведение этих соревнований.

В этом году в Иркутске был проведён семинар по обмену опытом среди физкультурных групп, мастер-класс по оздоровительной технике цигун, городской турнир по волейболу, мастер-класс по йоге. Участие в них приняли более 200 пенсионеров, а 4 мая на стадионе «Труд» прошёл массовый забег ветеранов, посвящённый Дню Победы.