Ветераны обменялись опытом

11 февраля во Дворце культуры им. Гагарина состоялась встреча с представителями Высшей народной школы, посвященная 75-й годовщине Великой Победы и 100-летию Ленинского округа. Приехали неравнодушные люди, заинтересованные в организации культурного досуга пенсионеров: заместитель председателя областного совета ветеранов А. Е. Лавыгин, председатель городского совета ветеранов А. В. Коленов, председатели Свердловского и Октябрьского советов В. Г. Дубянский и В. Н. Беляев. Совет ветеранов авиазавода представляла А. Н. Бутвина. Инициировала встречу председатель Ленинского совета ветеранов В. Н. Афанасьева. Собравшимся предложили обменяться опытом и познакомиться с работой клуба ветеранов «Родник» Дворца культуры им. Ю. Гагарина.

Директор ДК С. Л. Сучкова провела экскурсию, познакомила гостей с историей и нынешними достижениями Дворца культуры, который более 80 лет является центром культурной жизни заводчан и жителей поселка Авиастроителей.

Экскурсия продолжалась в учебном корпусе, где занимаются творческие коллективы дворца и кружки ветеранов «Родник», который был организован в 2007 году при поддержке Совета ветеранов авиазавода и администрации ДК. Сегодня клуб посещают более двухсот человек, работают восемь кружков: хор ветеранов Иркутского авиационного завода, народный вокально-эстрадный ансамбль «Элегия», руководит которым О. А. Янковская, немолодежный театр «Белая ворона» (рук. О. В. Шмидгаль), литературно-художественный кружок «Огонек» (рук. В. И. Коструб), изостудия декоративно-прикладного творчества «Радуга» (рук. О. Б. Кузнецова), кружок плетения на коклюшках «Русское кружево» (рук. В. И. Яковлева), кружок садоводов и огородников (рук. А. Н. Марков.)

Художественный руководитель дворца В. С. Поташова провела гостей по классам и познакомила с руководителями, участниками каждого коллектива клуба «Родник», рассказала, что для пенсионеров во Дворце созданы все условия. Они не только занимаются любимым делом, развивают свои творческие способности, но и имеют возможность применить свои знания и умения на пользу другим. Кружковцы являются участниками многочисленных культурно-массовых мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов, выставок. Успешная работа клуба, по утверждению художественного руководителя, обусловлена, прежде всего, желанием людей сделать свой досуг содержательным, а общение интересным и тем, что коллектив дворца и, в частности, руководители кружков — это профессионалы, имеющие опыт работы и обладающие большим творческим потенциалом.

В качестве подарка гостям кружковцы подготовили концерт: в нем прозвучали стихи и песни в исполнении вокальных коллективов. А актеры немолодежного театра представили отрывок из спектакля «Милые люди, здравствуйте», по рассказам В. М. Шукшина.

В заключении гостям показали видеоролик о мероприятиях дворца. Участники встречи были в восторге от того, какие талантливые и интересные люди работают и занимаются во Дворце культуры, и выразили надежду на продолжение дружеского общения.

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