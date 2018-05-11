Ветеранам — теплый праздник от депутата

Первичную организацию совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Октябрьского округа Иркутска, традиционно, как и каждый год, депутат городской Думы Владислав Свердлов поздравил с праздником Дня Победы. Устроили чаепитие и пообщались в душевной обстановке.

Каждый год в предверии праздника дня Победы, депутат городской Думы Владислав Свердлов лично поздравляет ветеранов войны.

И сегодня, Владислав навестил Ветеранов, подарил цветы, со словами благодарности, вручил подарки:

— Ветеранов сражавшихся на войне, наших героев, кому мы обязаны жизнями, поздравляю и благодарю за победу. Слава ветеранам вооруженных сил! Низкий поклон!

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