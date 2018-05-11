ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ветеранам — теплый праздник от депутата
ИА БайкалИнформ   
11 Мая 2018 г.
Изменить размер шрифта

Первичную организацию совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Октябрьского округа Иркутска, традиционно, как и каждый год, депутат городской Думы Владислав Свердлов поздравил с праздником Дня Победы. Устроили чаепитие и пообщались в душевной обстановке.

 cr11 05 1

cr11 05 2

cr11 05 3

Каждый год в предверии праздника дня Победы, депутат городской Думы Владислав Свердлов лично поздравляет ветеранов войны.
И сегодня, Владислав навестил Ветеранов, подарил цветы, со словами благодарности, вручил подарки:

— Ветеранов сражавшихся на войне, наших героев, кому мы обязаны жизнями, поздравляю и благодарю за победу. Слава ветеранам вооруженных сил! Низкий поклон!

cr11 05 4

cr11 05 5

cr11 05 6

cr11 05 8

cr11 05 9

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске