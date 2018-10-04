Ветеран, живописец, юбиляр

Персональная выставка ветерана Великой Отечественной войны Ивана Бровкина открылась в Иркутском педагогическом колледже. Иван Алексеевич проработал здесь более 30 лет преподавателем ИЗО. На открытие выставки – экспозиции из нескольких десятков картин – пришли бывшие коллеги ветерана, а также учащиеся колледжа. Также лично поздравил живописца губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

– Учащимся колледжа очень повезло, потому что в истории учебного заведения есть такой замечательный человек, как Иван Алексеевич. Он очень многое сделал для нашей Иркутской области и всей страны. В годы Великой Отечественной войны не жалел ни сил, ни здоровья. И сегодня, в свои 95 лет, продолжает быть активным. Таких людей, к сожалению, осталось немного. Поздравляю Ивана Алексеевича с этим важным событием, желаю здоровья и дальнейших творческих успехов, – сказал Сергей Левченко.

Иван Бровкин воевал на Третьем Украинском фронте в 17-й воздушной армии, 370-м авиаполку ночных бомбардировщиков. Летал на самолётах «По-2». Первый боевой вылет совершил в 1943 году в сражении на Курской дуге. Прошёл через Австрию, Югославию, Болгарию и Сербию. В Сербии молодым лейтенантом получил орден Красной Звезды. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Белграда», «За победу над Германией», «За доблестный труд».

– Я с детства любил живопись. И даже на фронте удавалось создавать небольшие рисунки, которые дарил боевым друзьям. У меня есть много работ, посвящённых войне. Но больше всего люблю писать мирные пейзажи. Сейчас работаю над картиной, где будут одуванчики, – сказал Иван Бровкин.

Экспозиция будет находиться в педагогическом колледже до середины октября. Потом там разместится фотовыставка, рассказывающая о жизни ветерана. Все мероприятия приурочены к 95-летнему юбилею Ивана Бровкина.

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