Депутаты Законодательного собрания предлагают учредить звание «Ветеран труда Иркутской области». Законопроект подготовлен для поддержки мужчин с общим стажем работы 40 лет и женщин со стажем в 35 лет, из которых 20 лет они проработали в Иркутской области.

Также условиями для получения этой меры поддержки являются награждение или присвоение почётного звания, которые действуют сейчас и работали до объединения с УОБО.

По данным Минсоцразвития, в регионе на звание «Ветеран труда Иркутской области» претендуют чуть больше 2,1 тысячи человек.

Согласно проекту закона, социальная поддержка ветеранов труда Иркутской области предусматривает ежемесячную денежную выплату в размере 489 рублей, а также другие меры, в том числе, компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатное протезирование зубов, бесплатный проезд на междугородних маршрутах, и 50-процентную оплату стоимости билетов в электричках.

Работа над документом будет продолжена во втором чтении.

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