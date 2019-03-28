Весенняя уборка

В Иркутске с 1 апреля начнётся санитарная очистка города. В течение месяца пройдут мероприятия по уборке, благоустройству, озеленению города. Об этом рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Фёдорова. Завершится месячник по санитарной очистке города общегородским субботником, который пройдёт 27 апреля.

– С каждым годом всё больше жителей Иркутска, различных организаций нашего города принимают участие в субботниках. И это радует, говорит о неравнодушии, готовности каждого внести свой вклад в благоустройство и поддержание чистоты в городе, – отметила Елена Фёдорова. – В свою очередь, в администрации Иркутска запланировано более ста мероприятий по санитарной очистке и уборке города.

Так, в течение месяца будут приведены в порядок прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражных кооперативов, автостоянок. Специалисты проведут формовочную обрезку деревьев и кустарников в скверах. На дорогах города будет выполнен ямочный ремонт, нанесена дорожная разметка, проведён ремонт, помывка и покраска ограждений, дорожных знаков, информационных щитов. Силами подрядных организаций будут отремонтированы и помыты остановочные пункты.

Кроме того, будут организованы работы по ремонту и покраске малых архитектурных форм во дворах, на спортивных и детских площадках, по очистке фасадов зданий организаций всех форм собственности.

– К участию в месячнике по санитарной очистке города мы приглашаем всех желающих. Все участники субботников будут обеспечены необходимым инвентарём. Уже закуплено 130 тысяч мусорных пакетов и 25 тысяч пар перчаток. Кроме того, будет организован вывоз собранного мусора на городской полигон, – отметила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела.

В Иркутске работает единый диспетчерский пункт по вопросам проведения месячника по санитарной очистке и общегородского субботника – 52-00-33.

Иркутяне могут узнать о территориях для уборки, получить перчатки и мусорные пакеты, а также талоны на вывоз мусора и заказать транспорт. Для этого необходимо обратиться в администрацию округа, где иркутяне желают навести порядок на территории города Иркутска:

Правобережный округ: ул. Марата, 14, каб. 508, 510, тел.: 52-03-89, 52-03-88, 52-04-07;

Октябрьский округ: ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 13, 14, 15, 16, тел.: 33-13-17, 52-00-81, 52-02-42;

Свердловский округ: ул. Терешковой, 24, каб. 201, 203, 204, 206, тел.: 52-03-61, 52-03-62, 52-00-29;

Ленинский округ: ул. М. Говорова, 3, каб. 20, 25, 31, тел.: 52-03-42, 52-02-16, 52-03-43.

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