Весенний день всю зиму кормит

Иркутская область готовится к посевной.

В Иркутской области начал работать региональный штаб по подготовке к сезонным полевым работам в 2018 году. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина.

Минсельхоз Приангарья уже заключил 1 тысячу 62 соглашения с сельхозтоваропроизводителями об оказании государственной поддержки. Фермеры получили 687 млн рублей бюджетных ассигнований, что в шесть раз больше показателя прошлого года.

Сельхозтоваропроизводителями области приобретено 18 тысяч тонн азотных, четыре тысячи тонн сложных и 1,1 тысячи тонн прочих удобрений. Показатели этого года выше уровня прошлого года на две тысячи тонн.

На весенних полевых работах планируют использовать 130 посевных комплексов, которыми будет засеяно более 50% посевной площади яровых культур. На ремонт энергонасыщенных тракторов третьего, четвёртого и пятого класса типа Т-150, К-700, К-744, узлов и агрегатов к ним, а также прочей техники из областного бюджета выделены субсидии в сумме 17 млн рублей.

Напомним, что в этом году перед сельхозтоваропроизводителями региона стоит задача произвести 880 тысяч тонн зерна, 620 тысяч тонн картофеля, 171,3 тысячи тонн овощей, а также ввести в оборот не менее 25 тысяч га неиспользуемой пашни.

Лучший картофель – наш

В Иркутской области организовали центр по селекции и семеноводству картофеля. Главной задачей организации станет создание и ускоренное размножение сортов картофеля, наиболее полно отвечающих почвенно-климатическим условиям региона.

Селекционная работа будет производиться на базе инновационного центра «Селекционный генетический центр» ИрГАУ и отдела селекции Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Семеноводческую работу будут осуществлять на базе фермерского хозяйства Леонида Кичигина в Усольском районе и ООО «АгроСмоленское» в Иркутском районе.

Работа селекционно-семеноводческого центра позволит решить вопрос импортозамещения семян картофеля, обезопасить регион от попадания карантинных объектов, а также обеспечит население региона высококачественной продукцией, считает заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Николай Дмитриев.

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