Вернуть свет в деревню

Депутат Государственной думы Михаил Щапов взял на свой личный контроль ситуацию в селе Тутуры Качугского района, жители которого из-за отсутствия дизтоплива для дизельной станции остались без электроснабжения, сообщает пресс-служба парламентария.

– Мы сейчас разбираемся в ситуации. О сложностях с обеспечением дизельной станции топливом в селе Вершина Тутуры, было известно давно. Однако не было сведений, что ситуация стала критической, – отмечает депутат. – В администрации Качугского района не подтвердили информацию о том, что деревня больше месяца остается без света. По их данным, топливо в Вершину-Тутуры было завезено в декабре сверх нормы. Однако норма – это три часа в сутки. Понятно, что этого недостаточно, и, по всей видимости, произошел перерасход. Я связался с зампредседателя правительства Иркутской области Русланом Болотовым. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области планирует направить дополнительные средства на покупку дизтоплива для дизельной станции деревни.

Электроснабжением села Тутуры занимается МУП «Качугское АТП». По данным регионального МинЖКХ, тарифы этого МУП не пересматривались в течение нескольких лет и до сих пор составляют 7,05 рублей за кВт/ч, при этом по области средний тариф при дизельной генерации 22 рубля за кВт/ч. Из-за низкого тарифа предприятию не хватает денег на своевременную закупку дизтоплива.

– Обеспечение энергоснабжения отдаленных поселков – это сложный, болезненный вопрос. Часто, транспортная доступность таких населенных пунктов ограничена холодным временем года: по зимнику. Летом же добраться туда крайне проблематично. На прошлой неделе я встречался с главой поселка Онгурен Ольхонского района у них схожая проблема: вышла из строя ветро-солнечная станция (зимой замерзли аккумуляторы, летом гроза повредила электронику), и поселок оставался без света. Только сейчас решился вопрос с поставкой обычного дизеля – как раз после нашей встречи глава Онгурен уехал за установкой, – рассказал Михаил Щапов. – Мы отслеживаем информацию о доставке в ежедневном режиме. Дорога сложная: чтобы провезти установку, путь специально расчищают трактором. По последним данным, осталось преодолеть еще пять километров. Потом примерно два дня потребуется на монтаж оборудования. Конечно, это ненормально, когда в двадцать первом веке люди месяцами сидят без света.

По мнению Михаила Щапова, проблема энергоснабжения отдаленных территорий требует системного подхода. Сегодня в Иркутской области 67 поселков, где электроснабжение обеспечивается за счет дизельных станций.

– Мы скоро будем отмечать столетие ГОЭЛРО, а у нас десятки поселков – а по всей стране сотни – зависят от работы дизельного движка. Причем мы гигаватты энергии продаем в Китай за копейки. Этот вопрос давно назрел и требует не локального, а кардинального решения в масштабах страны, – считает Михаил Щапов.

По инф. Телеинформа

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