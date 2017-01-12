Вернуть ребёнку семью

В Иркутской области по итогам 11 месяцев 2016 года на семейные формы устройства передано 2 тыс. 304 ребенка, возвращено в биологические семьи из организаций для детей-сирот 136 человек. Об этом сообщила заместитель председателя правительства области Валентина Вобликова на совещании в Минобрнауки России по мерам, предпринимаемым для сокращения численности детей, оставшихся без попечения родителей. Совещание провела министр образования и науки РФ Ольга Васильева по поручению заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец.

Собравшиеся обсудили дополнительные меры по сокращению численности детей, сведения о которых находятся в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

– Несмотря на то, что темп сокращения детей-сирот во многих присутствующих здесь регионах выше среднего по России, и вы за последние два – три года показываете хорошие результаты, всё равно число детей в банке данных остаётся высоким. Поэтому и внимание к вашей деятельности повышенное. Необходимо усиление предпринимаемых мер, – подчеркнула Ольга Васильева.

Валентина Вобликова отметила, что в области предпринимаются дополнительные меры, способствующие обретению каждым ребенком, находящимся в учреждениях, своей семьи. С 2014 года внедрена практика ежегодного проведения выездных совещаний по вопросам семейного жизнеустройства и профилактики социального сиротства с участием представителей правительства региона, заместителей мэров по социальным вопросам, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, по итогам которых для каждого муниципалитета даются индивидуальные поручения по достижению конкретных показателей по семейному устройству детей-сирот.

В Иркутской области решение задач по снижению количества выявленных детей, их устройству в семьи является одним из приоритетных направлений в социальной сфере. Последние годы активизировалась деятельность органов власти всех уровней на обеспечение права ребёнка жить и воспитываться в семье. В результате, в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, за 2015 год удалось снизить число детей, состоящих на учёте на 1230 (25%) до 3579 детей по данным на 1 января 2016 года.

– Тенденции к снижению продолжаются, за 2016 год банк данных стал меньше на 24%. На 1 декабря 2016 года на учёте в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 2731 человек, большинство из них дети подросткового возраста и дети с ограниченными возможностями здоровья. Улучшились показатели, характеризующие статистику выявления детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства и устройство детей в замещающие семьи. При сравнении количественных показателей текущего года, следует отметить, что численность детей-сирот, устроенных в замещающие семьи, превышает на 46,9% численность выявленных детей (1661 человек) и позволяет сделать вывод о положительной динамике семейного жизнеустройства в регионе, – отметила Валентина Вобликова.

Традиционными в Приангарье стали форумы приёмных родителей, в июле 2016 зарегистрирована Региональная общественная организация «Ассоциация приёмных семей Иркутской области», деятельность которой направлена на развитие семейных форм устройства, содействие в воспитании приёмных детей и предотвращении возвратов детей из-под опеки в учреждения.

В Иркутской области работают 42 учреждения социального обслуживания, в которых организованы отделения по сопровождению различных категорий семей и несовершеннолетних. В данных отделениях организована деятельность по раннему выявлению семейного неблагополучия и оказанию помощи семьям, с использованием такой формы, как «участковые социальные работники».

В ходе совещания Ольга Васильева сообщила, что запущена обновлённая версия сайта «Усыновите.ру». Поисковая система информации о детях расширила свои возможности. При наличии у ребёнка братьев и сестёр персональная страница ребёнка дополнена ссылками на их персональные страницы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.