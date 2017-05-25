Основной объём работ по благоустройству островов Юность и Малый Конный завершится до конца лета в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Мэр города Дмитрий Бердников провёл выездное совещание с участием председателя думы Иркутска Ирины Ежовой и депутатов, на котором были рассмотрены планируемые преобразования в местах массового отдыха горожан.

По информации заместителя председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Ольги Ивановой, работы на острове Юность и прилегающей территории будут проводиться в рамках реализации проекта благоустройства общественного пространства для болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Планируется обустроить набережную в районе памятника Александру III, оборудовать две дорожки, разделив потоки пешеходов и велосипедистов, провести освещение, выполнить ремонт лестницы – спуска к воде – и реконструкцию пешеходного моста. На острове установят малые архитектурные формы, обустроят несколько пешеходных маршрутов и велодорожек, площадки для отдыха. В проекте предусмотрены зоны, где установят экраны для трансляции игр чемпионата и места для зрителей.

На острове Малый Конный также предусмотрено функциональное зонирование территории, которое включает площадки тихого отдыха, прогулочную, детскую, развлекательную для массовых городских мероприятий. По информации и.о. заместителя мэра – председателя комитета экономики Юлии Ашурковой, здесь разместят два теннисных корта, пункты проката велосипедов и катамаранов, верёвочный городок, детские и спортивные площадки, кафе и колесо обозрения круглогодичного действия. Предусмотрено асфальтирование тропинок, оборудование автопарковки на 255 машиномест, монтаж освещения, дополнительное озеленение, установка лавочек.

– В ходе поэтапного благоустройства Иркутска сегодня наша задача – навести порядок в городе, в том числе в местах массового пребывания граждан. Необходимо вернуть былую популярность островам Юность и Конный, создать здесь условия для отдыха и сделать эти места притягательными для посещения круглый год. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Сотрудничество с депутатским корпусом позволит акцентировать внимание на деталях, работать на перспективу. Подобные выезды станут регулярными, мы будем контролировать реализацию проектов благоустройства на всех площадках города, – отметил Дмитрий Бердников.

В администрации города разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды г. Иркутска в 2017 году», в рамках которой благоустроят 13 общественных пространств на общую сумму 228 млн рублей и 80 дворов на 336 млн рублей. Реализация программы осуществляется на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Её проект одобрен на комиссии городской думы по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту и будет вынесен на рассмотрение думы Иркутска.