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Вера, Надежда, Любовь
По инф. Телеинформа   
07 Февраля 2020 г.
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В Иркутске у храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в микрорайоне Лисиха планируется установить памятник этим христианским святым. Этот вопрос сейчас обсуждается, рассказал архитектор Андрей Красенников 4 февраля на сессии по соучаствующему проектированию по программе «Формирование комфортной городской среды».

Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Уже в 2021 году вокруг храма предполагают «пробить» крестный ход, а рядом обустроят небольшой огородик для прихожан и школьников. В следующем году планируют благоустроить не только территорию возле храма, но и весь сквер в форме треугольника. По его периметру пустят велодорожку, сохранив существующую внутри тропиночную сеть. Также предусмотрена и детская велодорожка.

Для детей предлагают сделать веревочный парк «Лисья тропа», а тему близости к природе поддержать «железным лесом» – элементами освещения, которые напоминают стволы деревьев. Подсветку сделают и для крон деревьев.

Перепады рельефа в этой местности предлагают использовать под создание террасированных дорожек с уединёнными уголками.

По инф. Телеинформа

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