Великое наследие

15 апреля, в Международный день культуры в галерее «Атом» технопарка Иркутского национального исследовательского технического университета состоялось открытие выставки, посвящённой Международному дню культуры и 145-летию со дня рождения выдающегося русского художника, учёного, путешественника, общественного деятеля Николая Константиновича Рериха.

Музыкальным вступлением прозвучали классические произведения в исполнении народного вокального ансамбля «Пой, Friend!» Центра культурно-массовой и воспитательной работы Иркутского национального исследовательского технического университета под руководством Галины Викторовны Гиленовой, а также вальс в исполнении участников танцевальной студии «Мозаика» иркутского дома-интерната № 2 под руководством Виктории Ивановны Бабумары.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель председателя Иркутской региональной общественной организации «Рериховское культурное творческое объединение» Татьяна Викторовна Нарулина. Она отметила, что идея сохранения и защиты культуры является очень актуальной в современном мире. Неоценимый вклад в сохранение и защиту культурных ценностей внёс наш выдающийся соотечественник – Н. К. Рерих. Он явился инициатором принятия первого в мире международного документа, вошедшего в историю как Пакт Рериха, а также Международного дня культуры.

Заместитель председателя исполкома Иркутского регионального отделения Международной лиги защиты культуры, старший преподаватель кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна им. В. Г. Смагина Дмитрий Владимирович Дорохин провёл обзорную экскурсию по экспозиции.

Николай Константинович Рерих, несомненно, принадлежит к плеяде блестяще образованных, всесторонне одарённых деятелей русской и мировой культуры и искусства XX века.

За свою жизнь он создал около 7000 картин, многие из которых находятся в известных галереях мира, написал около 30 томов литературных трудов, включая два поэтических. Н. К. Рерих явился руководителем уникальной и грандиозной по своим масштабам Центрально-Азиатской экспедиции, создателем института гималайских исследований «Урусвати» в Индии, основателем международных культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя Мира», кавалером нескольких российских и иностранных наград.

Одним из важнейших его вкладов в культурное развитие человечества была деятельность по внесению в жизнь «Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников». Главной идеей этого документа, который был подписан 15 апреля в 1935 году двадцатью государствами, является обязательство участников договора об охране культурных ценностей в мирное время и в годы войны, что было принято за основу при разработке Гаагской конвенции 1954 года. В рамках самого пакта был утверждён предложенный Н. К. Рерихом отличительный знак, которым предполагалось отмечать защищаемые объекты культуры. Этим знаком было «Знамя Мира» – белое полотнище, на котором изображены три соприкасающихся амарантовых круга – прошлые, настоящие и будущие достижения человечества, окружённые кольцом вечности, которые формируют треугольник с верхушкой, направленной вверх, как символ эволюции.

Николай Рерих писал: «Будем же утверждать и Всемирный день культуры, когда во всех храмах, во всех школах и образовательных обществах одновременно, просвещённо напомнят об истинных сокровищах человечества, о творящем героическом энтузиазме, об улучшении и украшении жизни. Для этого будем не только всемерно охранять наши культурные наследия, в которых выразились высшие достижения человечества, но и сердечно – жизненно оценим эти сокровища, помня, что каждое прикосновение к ним уже будет облагораживать дух человеческий».

«Картины, дающие жизнь» – так отозвались о выставке учащиеся школы № 17 г. Иркутска, приехавшие на открытие со своим педагогом Кирой Петровной Гузовской.

Выставка продлится до 15 мая.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ