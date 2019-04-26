Великое наследие

|
15 апреля, в Международный день культуры в галерее «Атом» технопарка Иркутского национального исследовательского технического университета состоялось открытие выставки, посвящённой Международному дню культуры и 145-летию со дня рождения выдающегося русского художника, учёного, путешественника, общественного деятеля Николая Константиновича Рериха.
Музыкальным вступлением прозвучали классические произведения в исполнении народного вокального ансамбля «Пой, Friend!» Центра культурно-массовой и воспитательной работы Иркутского национального исследовательского технического университета под руководством Галины Викторовны Гиленовой, а также вальс в исполнении участников танцевальной студии «Мозаика» иркутского дома-интерната № 2 под руководством Виктории Ивановны Бабумары.
С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель председателя Иркутской региональной общественной организации «Рериховское культурное творческое объединение» Татьяна Викторовна Нарулина. Она отметила, что идея сохранения и защиты культуры является очень актуальной в современном мире. Неоценимый вклад в сохранение и защиту культурных ценностей внёс наш выдающийся соотечественник – Н. К. Рерих. Он явился инициатором принятия первого в мире международного документа, вошедшего в историю как Пакт Рериха, а также Международного дня культуры.
Заместитель председателя исполкома Иркутского регионального отделения Международной лиги защиты культуры, старший преподаватель кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна им. В. Г. Смагина Дмитрий Владимирович Дорохин провёл обзорную экскурсию по экспозиции.
Николай Константинович Рерих, несомненно, принадлежит к плеяде блестяще образованных, всесторонне одарённых деятелей русской и мировой культуры и искусства XX века.
За свою жизнь он создал около 7000 картин, многие из которых находятся в известных галереях мира, написал около 30 томов литературных трудов, включая два поэтических. Н. К. Рерих явился руководителем уникальной и грандиозной по своим масштабам Центрально-Азиатской экспедиции, создателем института гималайских исследований «Урусвати» в Индии, основателем международных культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя Мира», кавалером нескольких российских и иностранных наград.
Одним из важнейших его вкладов в культурное развитие человечества была деятельность по внесению в жизнь «Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников». Главной идеей этого документа, который был подписан 15 апреля в 1935 году двадцатью государствами, является обязательство участников договора об охране культурных ценностей в мирное время и в годы войны, что было принято за основу при разработке Гаагской конвенции 1954 года. В рамках самого пакта был утверждён предложенный Н. К. Рерихом отличительный знак, которым предполагалось отмечать защищаемые объекты культуры. Этим знаком было «Знамя Мира» – белое полотнище, на котором изображены три соприкасающихся амарантовых круга – прошлые, настоящие и будущие достижения человечества, окружённые кольцом вечности, которые формируют треугольник с верхушкой, направленной вверх, как символ эволюции.
Николай Рерих писал: «Будем же утверждать и Всемирный день культуры, когда во всех храмах, во всех школах и образовательных обществах одновременно, просвещённо напомнят об истинных сокровищах человечества, о творящем героическом энтузиазме, об улучшении и украшении жизни. Для этого будем не только всемерно охранять наши культурные наследия, в которых выразились высшие достижения человечества, но и сердечно – жизненно оценим эти сокровища, помня, что каждое прикосновение к ним уже будет облагораживать дух человеческий».
«Картины, дающие жизнь» – так отозвались о выставке учащиеся школы № 17 г. Иркутска, приехавшие на открытие со своим педагогом Кирой Петровной Гузовской.
Выставка продлится до 15 мая.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...