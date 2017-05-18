«Великий подвиг Ваш история хранит...»

Под таким девизом прошёл праздник, посвящённый Дню Победы в школе № 40 Ленинского округа.

Каждое мероприятие, проводимое советом ветеранов, – это значительное событие для пожилых людей. И каждый раз школа любезно предоставляет актовый зал, а также организует замечательный концерт художественной самодеятельности. Вот и 5-го мая гостей – участников и ветеранов войны, ветеранов труда, детей войны ожидал радушный приём. Дети встречали их при входе, вручали георгиевские ленты и провожали в зал.

Главная часть программы – это выступление учащихся всех возрастов. Исполнение каждого номера сопровождалось дружными аплодисментами благодарных зрителей. А как волновались сами артисты! Ведь и приходилось выступать перед своими бабушками, дедушками, соседями по дому.

Каждый номер был исполнен ярко и талантливо, будь то танец, песня, стихотворение или художественная сценка. Лица ветеранов посветлели, разгладились морщинки, в глазах заблестел огонёк радости.

Поднимались на сцену и ветераны. Они исполнили песни и стихотворения о минувшей войне.

В подготовке концертной программы приняли участие: руководитель танцевальной школы «Аллегро» Наталья Александровна Заика, руководитель вокального ансамбля «Фантазёры» Наталья Владимировна Петрова, классные руководители: Наталья Олеговна Блинова (7 «А» класс), Наталья Ивановна Антонова (7 «Е» класс), Ольга Наумовна Павлюк (7 «Д» класс), Ольга Николаевна Ляхова (8 «Д» класс), Екатерина Александровна Бизимова (8 «Г» класс), Светлана Филипповна Конюшкина (8 «Е» класс), Оксана Викторовна Гурская (9 «Б» класс), Галина Григорьевна Липорева (9 «Г» класс), Екатерина Витальевна Рыкова (10 «Б» класс), Ольга Юрьевна Циркунова (6 «М» класс).

Игрой на аккордеоне порадовал собравшихся ученик 4 «Б» класса Артур Копылов, душевно исполнила песню «Катюша» ученица 2 «Б» класса Вера Копылова.

Организовал это праздничное мероприятие заместитель директора по воспитательной работе Денис Анатольевич Ламоченко.

Собравшихся поздравили с праздником, пожелали здоровья, благополучия и оптимизма директор школы № 40 Татьяна Анатольевна Кондратьева, начальник Управления по работе с населением администрации Ленинского округа Наталья Николаевна Арцибашева и председатель первичной организации совета ветеранов № 32 «Оптимисты» Галина Павловна Соколова, которая провела презентацию фотоснимков по теме: «Великий подвиг Ваш история хранит...»

Праздник продолжился в столовой, где были накрыты столы со сладостями. За чаем гости праздника обменивались впечатлениями о прекрасной встрече, благодарили коллектив школы и совет ветеранов.

Такие встречи стали уже доброй традицией, они проводятся с 1995 года.

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