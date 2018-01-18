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Вечер памяти С. Б. Китайскому
Соб.инф.   
18 Января 2018 г.
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14 января 2018 года исполнилось бы 80 лет известному иркутскому прозаику, члену Союза писателей СССР Станиславу Борисовичу Китайскому. Он принадлежит к той плеяде прозаиков, которые составляют гордость сибирской литературы.

Уроженец Украины, Станислав Борисович Китайский после войны становится сибиряком. В Иркутской области оканчивает сельскую школу, затем Иркутский госуниверситет. Успешно работает сначала журналистом, затем учителем литературы, редактором Восточно-Сибирского книжного издательства.

Первые произведения Станислава Китайского вышли раньше в Москве, чем в Иркутске: в 1970 году в «Литературной России» был опубликован рассказ «Ягодка», а в 1973-м, в издательстве «Современник», – роман «Поле сражения». Этот роман, посвящённый гражданской войне в Сибири, можно назвать одним среди первых подступов к прозе той поры, к переосмыслению событий революции как национальной трагедии России. Он и сегодня не устарел – московским издательством «Вече» в 2015 году был издан роман «Поле сражения» в серии «Сибириада». Столь же значительна повесть «В начале жатвы», в основе которой лежит разлом крестьянского мира в годы коллективизации.

В дальнейшем в своих повестях и рассказах писатель ставил наиболее острые проблемы 1980-х – начала 1990-х годов: нравственные, социальные, семейные, при этом владея словом на достойном художественном уровне. О творчестве прозаика-иркутянина писали такие известные критики, как Ф. Кузнецов (Москва), Н. Тендитник (Иркутск).

С. Б. Китайский был активен в общественной жизни города и писательской организации. Несколько лет (1986–1992 гг.) проработал заместителем ответственного секретаря Иркутского отделения Союза писателей, принимал участие в становлении Иркутской православной женской гимназии и был её первым директором в 1990-е годы.

Его лекции, выступления на литературные темы всегда находили заинтересованных слушателей среди книголюбов, студентов, старшеклассников и учителей.

Незадолго до смерти Станислав Китайский стал лауреатом международной премии «Имперская культура».

Вечер памяти этому замечательному человеку состоится в Центральной городской библиотеке им. А. В. Потаниной 23 января в 14:00 по адресу: ул. Трилиссера, 32. Тел.: 23-93- 89, 23-93-91.

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