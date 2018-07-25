Ваш выход, огородники!

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Иркутян приглашают принять участие в фестивале садоводов и огородников, который пройдёт 25 августа в сквере имени Кирова. Организатор – администрация города Иркутска.
Фестиваль проводится с 2017 года с целью поддержки садоводов, огородников, дачников и их объединений. Участники представят иркутянам и гостям города новинки цветочных и плодовых культур, новые технологии по оздоровлению садовых участков, проведут различные мастер-классы и др.
Заявки на участие в фестивале садоводов и огородников города Иркутска принимаются до 10 августа по электронной почте: maria.markina2012@gmail.com. Дополнительно: до 3 августа (включительно) принимаются рецепты домашних заготовок, советы по сбору и хранению урожая, а также фотографии урожая и заготовок. Материалы будут опубликованы в обновлённом сборнике рецептов садоводов и огородников областного центра.
Фестиваль садоводов и огородников пройдёт совместно с проектами «Городская площадь талантов» и «Фестиваль творчества «Иркутский Арбат». Проекты направлены на популяризацию творческой деятельности иркутян, привлечение внимания жителей города к ремесленному творчеству, создание возможностей для самореализации.
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