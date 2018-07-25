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Ваш выход, огородники!
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
25 Июля 2018 г.
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Иркутян приглашают принять участие в фестивале садоводов и огородников, который пройдёт 25 августа в сквере имени Кирова. Организатор – администрация города Иркутска.

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Фестиваль проводится с 2017 года с целью поддержки садоводов, огородников, дачников и их объединений. Участники представят иркутянам и гостям города новинки цветочных и плодовых культур, новые технологии по оздоровлению садовых участков, проведут различные мастер-классы и др.

Заявки на участие в фестивале садоводов и огородников города Иркутска принимаются до 10 августа по электронной почте: maria.markina2012@gmail.com. Дополнительно: до 3 августа (включительно) принимаются рецепты домашних заготовок, советы по сбору и хранению урожая, а также фотографии урожая и заготовок. Материалы будут опубликованы в обновлённом сборнике рецептов садоводов и огородников областного центра.

Фестиваль садоводов и огородников пройдёт совместно с проектами «Городская площадь талантов» и «Фестиваль творчества «Иркутский Арбат». Проекты направлены на популяризацию творческой деятельности иркутян, привлечение внимания жителей города к ремесленному творчеству, создание возможностей для самореализации.

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