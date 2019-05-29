В «Зеленом марафоне» смогут принять участие люди с ограниченными возможностями здоровья

В «Зеленом марафоне» 1 июня смогут принять участие все желающие, в том числе и люди, имеющие ограниченные возможности здоровья. Впервые в спортивном мероприятии состоятся инклюзивные забеги на инвалидных колясках.
Первым на территории Байкальского банка Сбербанка РФ формат социального марафона протестировал в 2018 году Якутск. Там идею равенства возможностей поддержали 64 спортсмена из Центра адаптивной физкультуры и спорта Якутии. В этом году традиция продолжится, специально для нее организаторы марафона разработали особый маршрут на стадионе «Юность».
Иркутск, Братск, Чита и Улан-Удэ трассу для инклюзивного забега готовят впервые. Ее маршрут будет намного короче стандартного, вместо 4,2 км – 60 метров. Но для преодоления возможностей и эта дистанция значительна. Не в каждом городе сегодня практикуется такая вовлеченность людей с ограниченными возможностями здоровья в массовые мероприятия, не везде есть пока и необходимые условия для инклюзивных «колясочных» стартов.
В Чите заявки на участие в подобных соревнованиях поступили от семи человек – членов Всероссийского Общества инвалидов. В иркутском инклюзивном забеге примут участие 12 человек – шесть женщин и шесть мужчин. В числе зарегистрировавшихся марафонцев – мастер спорта России, серебряный призер Чемпионата России-2018 по адаптивному спорту Алексей Дудков, мастер спорта по дартсу Алексей Семенов, многократная участница Всероссийского спортивного фестиваля среди инвалидов «ПараСибириада» Раиса Кочнева. Возраст зарегистрированных участников иркутского инклюзивного забега 30-50 лет.
– Наши ребята универсальны, они сильны во многих видах спорта, имеют опыт участия в соревнованиях по адаптивному спорту различного уровня – и российского, и регионального. И мы настроены всерьез на участие в марафоне. Байкальскому банку хочется сказать огромное спасибо за идею снять барьеры, дать возможность людям с ограниченными возможностями почувствовать себя равными, активными, сильными. Я часто провожу соревнования среди разных групп спортсменов – пенсионеров, ветеранов, детей. Поверьте, азарт и сила есть у всех. «Зеленый марафон» убирает еще один барьер в нашем обществе. Он дает членам Общества инвалидов статус уверенности и активной вовлеченности в общественную жизнь. Мы вместе меняем общественные стереотипы и делаем мир лучше. Так что, это будет не просто забег. Это будет забег добра, – говорит председатель Иркутского регионального отделения Всероссийского Общества инвалидов Константин Шумков.
– Мне очень нравится атмосфера марафона, она заряжает энергией на целый год. Лично я принимаю участие в «Зеленом марафоне» в первую очередь затем, чтобы доказать себе – я могу бежать наравне со здоровыми участниками. В прошлом году у меня была цель – пробежать всюдистанцию марафона и я это сделала в рамках основного забега. Прибежала на финиш четвертой, хотя рассчитывала на третье место, так как в 2013 году мне удалось завоевать бронзовую медаль в Чите. В этом году я буду бежать в инклюзивном забеге в Москве! Это, конечно, было полной неожиданностью, мне выпал уникальный шанс проверить свои силы, ощутить снова эту бешеную энергетику, но уже в московском марафоне. Надеюсь достойно пробежать дистанцию и вернуться домой в Якутскс медалью! – отмечает менеджер по работе с ключевыми клиентами Отдела платежных сервисов Якутского отделения Сбербанка, участница инклюзивного забега (Улан-Удэ) Галина Туракулова.
Онлайн-регистрация участников «Зеленого марафона» завершается 27 мая в 23 часа 59 минут на сайте проекта. Получить допуск к забегу можно будет и в день соревнований,1 июня (наличие медицинских справок для всех участников марафона обязательно).
Все участники-победители дистанций «Зеленого марафона» будут награждены медалями, грамотами и памятными подарками.
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